Fußball Europameister auf Heimaturlaub Maximilian Arnold besucht zur Stadionweihe Riesa. Stahl verliert dabei aber gegen Regionalligist Bautzen deutlich.

Ein Foto mit Maxi Arnold: Der Wunsch ging für zahlreiche Fans am Mittwoch in der Feralpi-Arena in Riesa in Erfüllung. Der Kapitän der U21, die gerade Europameister geworden ist, war zur Stadioneröffnung und dem Testspiel von Stahl Riesa gegen Budissa in seine alte Heimat gekommen. © Ronny Belitz

Wenn es sportlich noch nicht rund läuft, hilft manchmal auch prominente Hilfe. Zwar stand der frischgebackene U21-Europameister Maximilian Arnold am Mittwoch nur in der Halbzeitpause auf dem Rasen der nunmehrigen Feralpi-Arena in Riesa. Doch der Profi in Diensten von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hatte in seiner Heimat natürlich viel zu erzählen – über seinen jüngsten Erfolg als Kapitän der deutschen U21 in Polen bis hin zu aktuellen Entwicklungen in Wolfsburg. In Riesa ist Arnold eh ein stets gern gesehener Gast. In Strehla, später in Riesa lernte er das Fußballspielen, ehe es ihn über Dynamo Dresden zum VfL Wolfsburg zog. Seine Fans freuten sich am Mittwoch natürlich zusätzlich über Selfies mit dem Star und seine Autogramme. Maxi Arnold selbst wird heute ab 16 Uhr übrigens nochmals „zum Anfassen“ sein – dann in Strehla auf dem Sportplatz am Wasserturm.

Für die BSG Stahl Riesa, die sich zur offiziellen „Stadionweihe“ den Regionalligisten Budissa Bautzen eingeladen hatte, ging der Test zumindest vom Ergebnis her ziemlich daneben. 0:7 hieß es am Ende aus Sicht des Landesligateams um Trainer Daniel Küttner. Dietrich Hoffmann, Vorstandsmitglied bei Stahl Riesa, sieht darin jedoch keinen Rückschlag. „Wir haben eine Halbzeit lang wunderbar mitgehalten“, sagt er. Tatsächlich stand bis zur 52. Minute auch hinten die Null, ehe Budissa gnadenlos zuschlug. Rund 250 zahlende Zuschauer sahen vor allem nach dem Wechsel, dass die Bautzener schon etwas länger wieder im Training sind und vor allem konditionell und technisch im Vorteil waren. Zudem fehlten mit Michael Gallwitz und Martin Magula zwei wichtige Akteure bei Stahl.

Das ehemalige Stadion „Merzdorfer Park" wurde und wird vom Verein in Eigenregie und mit Unterstützung von Spielern, Mitgliedern und Fans komplett saniert. Als finanzstarken Partner gewann man zunächst die Riesaer Teigwaren GmbH. Deshalb erhielt das Stadion den Namen „Nudelarena". Das gesamte Hauptgebäude wurde innen nach aktuellen Standards und Bedürfnissen umgebaut. Später entstand noch ein größerer Anbau mit Keller, Büroräumen und eine Sportsbar mit Terrasse. Um das Spielfeld herum wurden drei Tribünen errichtet und bieten nun 4000 Zuschauern Platz. Die 1. Männermannschaft der BSG Stahl Riesa spielt seit der Saison 2005/06 (zunächst als TSV Stahl Riesa) in diesem Stadion im Stadtteil Merzdorf. Im Februar 2016 wurde aus der „Nudelarena" die Stahl-Arena. Ab der Saison 2017/18 trägt die Spielstätte der BSG Stahl Riesa den Namen „Feralpi-Arena".

21 Akteure gehören nach der recht umfangreichen Spielerrochade dem aktuellen Kader an. „Wir haben uns sehr verjüngt“, kommentiert Dietrich Hoffmann insbesondere die Neuzugänge. Dass es dennoch ein paar weitere Verstärkungen beim Landesligisten geben kann, schließt er nicht aus. „Die Transferperiode ist Ende August zu Ende“, so Hoffmann. „Derzeit sind wir noch mit drei Spielern im Gespräch.“

Maximilian Arnold ist definitiv nicht darunter. Und auch ein weiterer ehemaliger Riesaer nicht: Dominik Franke. Quasi parallel zum Spiel am Mittwoch in Riesa wurde bekannt, dass der 19-Jährige von RB Leipzig in die U23 des VfL Wolfsburg wechselt. Das freut natürlich so einige. Maxi Arnold, weil er „Zuwachs“ aus der Heimat bekommt. Und die Riesaer, weil damit ein weiteres Talent auf dem Sprung in den deutschen Spitzenfußball ist.

