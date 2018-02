Europalauf in der Weise-Bibliothek Ronald Prokein hält am Donnerstag in Zittau einen Dia-Vortrag über seine 5000-Kilometer-Reise von Istanbul bis zum Nordkap. Weitere Veranstaltungen gibt‘s unter www.sz-veranstaltungskalender.com

Ein Foto aus 2006: Der damals 34-jährige Ronald Prokein im Interview. © dpa

Ronald Prokein wird am Donnerstag, 1. März ab 19 Uhr im Veranstaltungsraum der Christian-Weise-Bibliothek Zittau in einem Dia-Vortrag von seinem Europalauf erzählen. 2006 hatte ohne je zuvor einen Marathon gelaufen zu sein, im Laufschritt Europa durchquert - von Istanbul bis zum Nordkap, joggte über 5000 Kilometer in drei Monaten. Prokein legte pro Tag bis zu 100 Kilometer zurück. Zwischen den Höhen des Balkan und den Weiten Lapplands traf er Sinti und Roma, Fischer und Ureinwohner. Karten kosten 8 Euro, ermäßigt 7 Euro für Rentner, Studenten und Schüler. Sie können in der Bibliothek erworben werden, teilt Marion Weitzel mit. (SZ)

