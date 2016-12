Bilder des Jahres 2016 Europa-Tag auf leerem Feld Über 130 Fachjournalisten aus 28 Ländern sahen sich beim Europatag die neuesten Traktoren von Deutz-Fahr in Baßlitz an.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die neuesten GPS-gesteuerten Traktoren sind im Sommer auf einem abgeernteten Feld bei Baßlitz zu bestaunen. © Archiv: Klaus-Dieter Brühl Die neuesten GPS-gesteuerten Traktoren sind im Sommer auf einem abgeernteten Feld bei Baßlitz zu bestaunen.

Der Europatag von Deutz-Fahr war eine der schönen Überraschungen fürs Großenhainer Land, wo sonst nur weite, leere Fluren liegen.

So einen Medienauftrieb hat es auf dem Feld von Frank Fehrmann noch nie gegeben. Deutz-Fahr veranstaltete seinen diesjährigen Europatag in Baßlitz. Über 130 Presseleute aus 28 Ländern sind ins kleine Baßlitz angereist. Mit großen Reisebussen entweder direkt vom Flughafen Berlin oder aus Dresden, wo es einen Stadtrundgang und einen Galaabend gegeben hat, einschließlich Übernachtung im Hilton. Nach den rund 1200 Händlern bietet Deutz-Fahr nach der verkaufenden, auch der schreibenden Fachwelt ein Traktor-Shooting vom Feinsten. In der Show-Arena läuft nicht nur eine intensive Faktenschau in Spanisch, Französisch, Russisch, Tschechisch oder Portugiesisch. Die Fachleute durften auch ausgiebig ackern. Da wird gearbeitet, dass die Staubwolken nur so den Horizont bedecken. Arbeitsgeräte werden ausprobiert, verschiedene Arbeitslasten simuliert. Spaß ist das alles nicht. Für Deutz-Fahr ist die Schau die wichtigste Präsentation der neuen Technik. Und das in Baßlitz!

Entscheidend sind zwei Faktoren für die Standortwahl von Deutz: die unmittelbare Nähe zu Dresden für den Galaempfang und die großen zusammenhängenden Flächen im Großenhainer Land. Georg-Otto Fuchs, Marketingleiter Deutz-Fahr, ist davon noch heute begeistert und würde gern wiederkommen. 2018 wäre dazu wieder Gelegenheit, denn die Europamesse findet nur alle zwei Jahre statt. Die zahlreichen Besucher würde es gewiss freuen. Zu keiner anderen Europamesse hat es so einen Besucheransturm von Einheimischen gegeben, wie in Baßlitz. Tausende besuchten die Show-Arena, die eigens dafür länger stehenblieb. Solche Events könnten eine Idee fürs Großenhainer Land sein.

