„Europa ist kein Probeabo!“ Wie eine 19-jährige Schülerin in Dresden mit einer Ode an Europa überraschte.

Caroline Schweiker setzte ihr ganz persönliches Zeichen für Europa. © privat

Keine Frage, in Caroline Schweiker schlägt der Puls Europas. Die 19-jährige Schülerin vom Sächsischen Landesgymnasium für Musik in Dresden unterstützt seit einigen Wochen Pulse of Europe, jene 2016 gegründete überparteiliche Bürgerinitiative, die sich in Zeiten von Brexit und Trump für ein vereintes, demokratisches Europa einsetzt. „Die Gegendemos zu Pegida finde ich kontraproduktiv“, sagt sie. „Was bringt es, sich gegenseitig den Stinkefinger zu zeigen und die Fronten immer weiter zu verhärten?“ Da sei sie doch lieber für etwas. Jeden Sonntag um 14 Uhr treffen sich die Pulse-of-Europe-Anhänger auf dem Neumarkt. Dabei fiel Caroline Schweiker auf, dass nur äußerst wenige junge Leute in ihrem Alter die Initiative mittrugen. „Dagegen wollte ich was tun“, sagt sie. Für die jungen Menschen sei Europa bislang anscheinend etwas Selbstverständliches gewesen, was man nicht schätzen, geschweige denn beschützen müsse. Das entpuppt sich nun als Trugschluss. „Da bröckelt was.“

Eigentlich sollte es ein Gedicht werden, was die Schülerin da aufschrieb. Am Ende wurde es ihr erster eigener Poetry-Slam-Text. Und was für einer. „Wenn ich an Europa denke, seh ich nicht zuerst das Wirtschaftspotenzial: Boom, Stagnation, Rezession, eine Stahlunion. Ich seh Europa eher emotional.“ Mit diesen Zeilen beginnt die 19-Jährige ihren Beitrag, den sie am vergangenen Sonntag auf der Bühne auf dem Neumarkt vortrug. Was folgte, war eine sehr persönliche Ode an Europa in dem typisch mitreißenden, getriebenen Poetry-Slam-Rhythmus. „Aber hey, Europa ist kein Probeabo! Und was haben die Briten von ihrem Referendumssieg? Eine Spaltung im Land und einen Rosenkrieg?“ Die Reaktion der Zuhörenden: grenzenloser Jubel. „Ich bin noch total geflasht“, sagt Caroline Schweiker. Unzählige Menschen, die sie nicht kannte, seien danach auf sie zugekommen, hätten ihr die Hand gereicht und ihr gedankt. Unter die großen Poetry-Slammer will sie trotzdem nicht gehen. „Das war eine einmalige Sache“, sagt sie. Eine Sache, die ihre Wirkung nicht verfehlt hat.

zur Startseite