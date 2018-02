Europa bibbert Schnee in Rom und Thessaloniki, Minusgrade in Ungarn und Polen – die Kältewelle hat viele Regionen erreicht und fordert Opfer.

Bei Minusgraden ist der Plattensee bei Balatonfenyves in Ungarn zugefroren und sorgt für frostig schöne Bilder. © dpa

Es wird noch frostiger: Mit Temperaturen unter minus 20 Grad steht in Deutschland der Tiefpunkt des Winters noch bevor. Grund ist Hoch „Hartmut“, das arktische Luft nach Mitteleuropa bläst. Doch nicht nur hier bibbert man. Ein Überblick zu Schnee, Eis und klirrender Kälte in Europa:

Rom in Weiß

Ganz Italien ist derzeit von einer ungewöhnlichen Kältewelle erfasst. Schnee im Norden ist nicht ungewöhnlich, im Süden und an den Küsten schneit es dagegen nur selten. In Rom wurde direkt das öffentliche Leben lahmgelegt. Alle Schulen und Kindergärten blieben geschlossen. Öffentliche Busse und die Metro fuhren nur eingeschränkt. Am Flughafen Fiumicino und am Hauptbahnhof Termini gab es Probleme. Auch das Kolosseum, Italiens Top-Attraktion, blieb zu. Die Millionen-Stadt rief ihre Bewohner auf, sich möglichst wenig fortzubewegen. Der Zivilschutz ordnete an, dass das Militär die Straßen räumen solle.

Kältetote in Polen

In Polen sind bei eisigen Temperaturen seit Freitag mindestens acht Menschen gestorben. Damit stieg die Zahl der Kältetoten seit November auf insgesamt 48. Am Wochenende waren die Temperaturen in Teilen des Landes auf bis zu minus 20 Grad gesunken. Die Behörden warnten auch am Montag vor andauerndem Frost und riefen die Bevölkerung auf, vor allem Obdachlosen und älteren Menschen zu helfen, die von der Kälte besonders bedroht seien.

Österreich lässt Verhüllungen zu

Angesichts der Kälte erlaubt Österreich Ausnahmen vom Verhüllungsverbot. „Bei diesen Temperaturen wird kein Polizist jemanden belangen, der sein Gesicht zum Schutz vor Kälte verhüllt“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Wien am Montag. Seit dem 1. Oktober 2017 muss eigentlich jeder sein Gesicht von der Stirn bis zum Kinn zeigen. Das zielte unter anderem auf islamische Frauen, die Burka oder Nikab tragen. Das Gesetz habe aber Ausnahmen wie eisige Temperaturen vorgesehen, hieß es weiter. Ein konkreter Wert sei nicht angegeben. „Da ist das Fingerspitzengefühl der Beamten gefragt.“ Generell gebe es wenig Ärger und entsprechend wenig Anzeigen rund um das Burkaverbot, das die Integration fördern soll. Auch die Touristen aus dem arabischen Raum zeigten Verständnis.

Frostiges aus Resteuropa

Eine Kaltfront hat am Montag Nordgriechenland erreicht. Aus der Region der Hafenstadt Thessaloniki wurde leichter Schneefall gemeldet. Zahlreiche Flüge nach Thessaloniki waren bereits am Vortag ausgefallen. Viele Straßen in der nordgriechischen Provinz Mazedonien waren nur mit Schneeketten befahrbar. Auch aus dem benachbarten Bulgarien wurden Verkehrsprobleme gemeldet. In der Hauptstadt Sofia herrschte ein Verkehrschaos. Auch Frankreich bibberte zum Wochenanfang bei Minustemperaturen, das Wetterphänomen ist dort unter dem Namen „Moskau-Paris“ bekannt. (dpa)

