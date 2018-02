Euroimmun-Chef kauft City-Center Winfried Stöcker will in Görlitz Kaufhaus und City-Center verbinden. OB Siegfried Deinege begrüßt das Vorhaben.

Winfried Stöcker im Görlitzer Kaufhaus. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Was sich seit Längerem andeutete, ist nun wahr geworden: Winfried Stöcker hat das Görlitzer City-Center nebst angeschlossenem Parkhaus gekauft. Dem Gründer von Euroimmun – zwei Standorte hat das Unternehmen für Medizintechnik in Rennersdorf und Bernstadt – gehört auch das benachbarte Görlitzer Kaufhaus. Mit dem Kauf des City-Centers werden die Pläne, beides künftig zu verbinden, konkret. Wie hoch die Verkaufssumme ist, darüber wurde nichts bekannt. Bisheriger Center-Eigentümer war die Waldstadt Besitz GmbH.

Bereits Ende Oktober vergangenen Jahres hatte der Görlitzer Stadtrat den Weg für entsprechende Pläne geebnet. In einer Absichtserklärung beschlossen die Abgeordneten, die Straße zwischen den Gebäuden „An der Frauenkirche“ gegebenenfalls zu verkaufen. An dieser Stelle soll, so sehen es Pläne des Investors vor, ein Übergang zwischen den Gebäuden geschaffen werden. Mit dem Kaufhaus Görlitz und dem City-Center Frauentor zusammen entstehe im Görlitzer Zentrum ein Einkaufsmittelpunkt mit ansehnlicher Verkaufsfläche, hoher Anziehungskraft und positiven Effekten zur Belebung des innerstädtischen und weiteren Umfelds, so Stefanie Eggers, Pressesprecherin von Winfried Stöcker. Das Ziel des Kaufhaus-Teams sei es, „einen attraktiven, kundenfreundlichen und über die Grenzen hinaus wettbewerbsfähigen Mittelpunkt in Görlitz zu schaffen“, so Stefanie Eggers. Die Verbindung zwischen dem Kaufhaus und dem City-Center werde jedenfalls „ein Herzstück“. Für die derzeitigen Mieter des Centers, zu denen die Sächsische Zeitung gehört, soll sich vorerst nichts ändern. „Management und Hausmeisterdienste bleiben“, sagt Centermanagerin Sandra Waschow.

Im Görlitzer Rathaus sieht man das Vorhaben positiv. „Professor Winfried Stöcker und sein Team haben mit dem Kauf des Kaufhauses und jetzt dem City-Center-Gebäude die Voraussetzungen für ein komplexes, ehrgeiziges und städtisch sehr attraktives Projekt geschaffen“, so Oberbürgermeister Siegfried Deinege (parteilos). Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sei intensiv, zielführend und von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen. „Die Stadt Görlitz wird das Vorhaben weiterhin mit aller Kraft unterstützen.“

