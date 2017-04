Eurodance in der Messehalle Wenn Megastars der 90er-Jahre in Kamenz aufschlagen, dann steppt der Bär. Die Partyreihe hat sich bewährt. Geht sie weiter?

Viel buntes Licht, etwas Dunst und ausgelassene Stimmung – das war die 90er-Jahr-Party in den Kamenzer Messehallen. Hier während des Live-Auftrittes von Masterboy & Beatrice Delgado. © Jonny Linke

Früher war vieles besser. Musikalisch gesehen könnte das sogar stimmen. Am vergangenen Samstagabend konnte man sogar Megastars der schrillen 90er Jahre in der Messehalle Kamenz erleben. Mit Masterboy & Beatrice Delgado war gute Laune vorprogrammiert.

Schon fast legendär sind mittlerweile diese Zeitgeist-Partys in der Messehalle Kamenz. Was vor einigen Jahren als Idee und Probeveranstaltung ins Leben gerufen wurde, hat sich zu einer festen Veranstaltungsreihe etabliert. „Seit mehreren Jahren gibt es die Veranstaltung, und die Gäste feiern die alte Zeit absolut euphorisch“, so Veranstalter Thomas Träber. Die Messehalle Kamenz, welche eine Woche zuvor noch die Jubiläumsausgabe der WIR-Messe beherbergte, und nun im Zeichen des Eurodance stand, wurde aufwendig zur Partylocation umgestaltet.

Zur diesjährigen Veranstaltung standen als Live-Künstler Masterboy & Beatrice Delgado auf der Bühne. Mit ihren Hits wie „I Got To Give It Up“, „Land Of Dreaming“ und „Feel The Heat Of The Night“ feierte die Band europaweite Erfolge und brachte nun auch die Messehalle Kamenz zum Kochen. Die Stimmung war, wie bei solchen Veranstaltungen üblich, schon früh am Siedepunkt. Denn mit der attraktiven Live-Video Show, welche immer die aktuell gespielten Hits des DJ´s mit den originalen Musikvideos untermalte, kam richtig Stimmung auf.

Altbekannte Hits, zu denen viele der Gäste noch zu Schul- und Ausbildungszeiten tanzten und laut mitsangen, waren gern gehört. Dass die 90er-Jahre nicht nur Eurodance und Techno waren, wurde allen bei der bunten Mischung der gespielten Lieder klar. So konnte DJ N.D. vor und nach dem weltbekannten Live-Act mit Musikstücken der Spicegirls, der bekannten Band Blue oder Snap die Stimmung mächtig anheizen. Veranstalter Thomas Träber war mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. „Die Stimmung bei diesen Feiern ist immer sensationell. Wie die Leute mitgehen, wie sie tanzen. Einfach unglaublich“, sagte Träber am späten Abend.

Auch Christin Wehner war bester Stimmung. Nicht nur, weil ihr die Musik so besonders gefiel. „Ich feiere heute meinen 25. Geburtstag hier und die Musik, die hier gespielt wird, hat mich meine ganze Jugend begleitet. Das ist einfach alles toll“, sagte das Geburtstagskind. Für die ausgelassene Stimmung haben dann natürlich auch die Stars der 90er gesorgt. Eine Stunde lang standen die Musiker auf der Bühne, ehe sie nach einer Zugabe ihre Show beendeten und an den DJ des Abends abgaben.

Auch ein als Laser-Man verkleideter Tänzer sorgte für den nötigen 90er Flair, welcher passend zur Musik performte. Natürlich durften dabei eine ausgefeilte Lasershow und zwei Tänzerinnen nicht fehlen, welche im kitschigen Outfit zu den schnellen Beats des Eurodance das Tanzbein schwangen. Für Masterboy und seine Sängerin geht es nun demnächst auf Südamerika-Tour. In der Regiobushalle, welche seit Wochen nun für Messe- und Veranstaltungszwecke genutzt wurde, kehrt wieder der Alltag ein. Doch auch wenn man am Montag nichts mehr von der Feier sah, die Erinnerung bleibt. Und die besteht bei dieser 90er Partyreihe schon mehr als 17 Jahre und macht sie somit einzigartig. Bleibt die Frage, ob die Party 2018 weitergeht? Und vor allem: wo dann?

