Euro für alle Die EU-Kommission will die Gemeinschaftswährung in der ganzen EU durchsetzen.

Es soll der Siegeszug des Euro werden. Nicht erst in ferner Zukunft, sondern innerhalb der nächsten Jahre will die EU-Kommission die Gemeinschaftswährung in allen Mitgliedstaaten (außer Dänemark und Großbritannien) durchsetzen. Mit dieser Ankündigung hat die Brüsseler Behörde am Mittwoch den Auftakt zu einer umfassenden Reform der Union gesetzt. Man strebe die „Vollendung der Finanzunion“, eine „stärker integrierte Wirtschafts- und Fiskalunion“ und einen Ausbau der bisherigen Rechenschaftspflichten der Regierungen an.

Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das die Kommission in ihrem sogenannten Reflexionspapier macht, einer Art unverbindlicher Denkanstoß für eine breite öffentliche Diskussion, dem detaillierte Ausarbeitungen noch folgen sollen. Doch die Stoßrichtung ist klar: Alle europäischen Staaten sollen wirtschaftlich angeglichen und die Schulden abgebaut werden. Für die Bürger hieße das, dass es innerhalb der Gemeinschaft nicht mehr länger jene ökonomischen Gefälle zwischen West und Süd oder Nord und Ost geben soll.

Genau genommen ist das aber keine neue Idee, denn es steht schon in den EU-Verträgen. Alle Mitgliedstaaten sind nämlich verpflichtet, den Euro einzuführen, sobald ihre Haushaltsdaten stabil ausfallen. Ausnahmen hatten vor der Einführung des gemeinsamen Geldes nur Dänemark und das Vereinigte Königreich für sich herausgeschlagen. Schweden erfüllt zwar die Kriterien, hat den Euro aber in einem Referendum abgelehnt.

Wenn die Grundlagen geschaffen wurden, will die EU, die dann nahezu deckungsgleich mit dem Euro-Raum wäre, auch ein weiteres umstrittenes Kapitel angehen: gemeinsame sichere Anlagen. Der Begriff „Euro-Bonds“ taucht zwar ebenso wenig auf wie die Vergemeinschaftung von Schulden – vor allem die deutschen Regierungen hatten dies in den zurückliegenden Jahren strikt zurückgewiesen. Nunmehr gehe es um „ein neues Finanzinstrument für die gemeinsame Ausgabe von Schuldtiteln“. Außerdem erwägt die Kommission weitere Tools, die man im Krisenfall zur Absicherung der Arbeitslosenversicherungen oder zur Entlastung der öffentlichen Kassen strapazieren könnte, damit die bei einem neuen Abschwung Spielräume für Investitionen behalten.

Überraschungen sind das keine, eher ein wohldosierter Mix aus Initiativen, den man schon bei der Geburt des Euro und dem Start der Wirtschaftsunion erwartet hätte. Diese oft kritisierten Webfehler will Brüssel jetzt ausmerzen.

