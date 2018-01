Euro auf höchstem Stand seit drei Jahren Was Urlauber freut, kommt bei der Europäischen Zentralbank aber gar nicht gut an.

Der derzeit starke Euro birgt Chancen und Risiken.



Der Euro hat einen Lauf. Die europäische Gemeinschaftswährung ist derzeit so stark wie seit gut drei Jahren nicht mehr. Am Montag stieg die Gemeinschaftswährung auf knapp 1,228 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2014. Am Mittwochmorgen ging es dann noch einmal bergauf (1,230), fiel dann aber am Nachmittag leicht – auf 1,223 Dollar.

Was ist der Grund für das Erstarken der Gemeinschaftswährung?

Die Wirtschaft im Euroraum hat sich erholt und wächst kräftig. Die Europäische Zentralbank (EZB) beurteilte die Konjunkturaussichten für den gemeinsamen Währungsraum zuletzt deutlich zuversichtlicher als noch im September. Zugleich belastet nach Einschätzung von Experten das politische Chaos in den Vereinigten Staaten immer wieder den Dollar. Zurzeit wird der Kursanstieg des Euro nach Einschätzung von Beobachtern vor allem von Spekulationen über eine nahende straffere Geldpolitik der EZB angetrieben. Zudem glauben einige Anleger jetzt bereits an eine erste Zinsanhebung zum Jahresende. Höhere Zinsen würden den Euro als Geldanlage attraktiver machen.

Welche Folgen hat der starke Euro für Unternehmen?

Der Anstieg der europäischen Gemeinschaftswährung gegenüber Dollar und Co. kann Produkte „Made in Germany“ außerhalb des gemeinsamen Währungsraumes tendenziell verteuern. Das kann die Nachfrage dämpfen. Bislang zeigen sich allerdings keine Bremsspuren. Deutschlands Exportwirtschaft profitiert vor allem von der deutlichen Erholung der Weltwirtschaft. Der Außenhandelsverband BGA rechnet mit Rekorden im vergangenen und in diesem Jahr. „Das Erstarken des Euro-Kurses seit April 2017 hat den deutschen Exportsektor nicht beeinträchtigt“, konstatierte ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski unlängst. Produkte aus Deutschland seien in vielen Ländern gefragt. Die geografische Vielfalt scheine der Schlüssel zum Erfolg zu sein. „Die deutsche Exportindustrie ist stark diversifiziert und sehr wettbewerbsfähig. Immer dann, wenn es um High-End-Produkte geht, sind deutsche Produkte gefragt“, argumentiert auch Ron van het Hof, Chef des Kreditversicherers Euler Hermes.

Und was bedeutet ein stärkerer Euro für Verbraucher?

Positiv bemerkbar macht sich ein stärkerer Euro im Urlaubsbudget. Reisen insbesondere in die USA können dadurch günstiger werden. Importe wie Rohstoffe, die meist in Dollar abgerechnet werden, werden billiger. Auf allzu große Entlastung beim Heizen und Tanken können Verbraucher derzeit allerdings nicht hoffen. Die Ölpreise erreichten zuletzt ein Dreijahreshoch.

Wie beurteilt die EZB die Lage?

EZB-Präsident Mario Draghi wird nicht müde zu betonen, dass Wechselkurse kein Ziel der Geldpolitik der Notenbank seien. Dennoch macht die Euro-Aufwertung den Währungshütern Sorge. „Die aktuelle Wechselkursvolatilität stellt eine Unsicherheitsquelle dar, die eine genaue Beobachtung erfordert“, mahnte Draghi bereits im September. Das Problem: Sinkende Einfuhrpreise aus anderen Währungsräumen drücken die Inflation. Damit wird es für die EZB schwieriger, ihr mittelfristiges Ziel einer Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent im Euroraum zu erreichen.

Wie geht es weiter?

Einen rasanten Anstieg der Gemeinschaftswährung erwarten Beobachter nicht. Die Marke von 1,25 Dollar hält Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets aber in den kommenden Tagen für „mühelos erreichbar“, sofern die EZB dem nicht zumindest verbal entgegenwirke. Von seinem Höchststand von knapp 1,60 Dollar im Jahr 2008 ist der Euro allerdings noch deutlich entfernt.

