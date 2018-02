Euphorie beim Team Cunewalde/Sohland Die Handballer aus dem Oberland hatten die Nase vorn.

Oberland. SG-Trainer Carsten John war nach dem Abpfiff des Heimspiels gegen die HSG Neudorf-Döbeln total begeistert. „Die 150 Zuschauer haben wieder für eine absolut einmalige Stimmung gesorgt. Zum Schluss war es ein Hexenkessel, der uns zum Sieg gepeitscht hat.“ Dank des 27:25 (14:12)-Erfolges über Döbeln ist die SG HVO Cunewalde/Sohland auf den siebenten Tabellenplatz geklettert. Am Ende war es ein Kraftakt des siebenfachen Torschützen Michal Naimann, der den John-Schützlingen den Sieg bescherte. Der HVO-Coach verteilte nach dem Abpfiff aber auch noch ein dickes Lob an Tom Richter: „Er kann derzeit berufsbedingt nicht trainieren und hat trotzdem bei seinen sieben Würfen sechs wichtige Treffer erzielt.“ Nach einer Woche Pause geht es am 18. Februar um 17 Uhr im Sachsenpokal beim HSV Weinböhla weiter. „Wir wollen dann unbedingt in das Halbfinale einziehen“, freut sich Co-Trainer Florian Sieber schon auf dieses Spiel. (fs)

