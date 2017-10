Eule besucht die Waldspatzen Die Kinder erfahren, warum sie helle und reflektierende Sachen tragen sollen. Zu Gast ist die Chefin der Verkehrswacht.

In der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ war die Eule Rosi zu Gast. Sie hatte für alle Kinder der Einrichtung Blinki-Eulen mitgebracht. Evelyn Ernst, die Chefin der Verkehrswacht für das Muldental, im Gespräch mit Sascha. © André Braun

Was hat eine Eule Rosi mit Verkehrssicherheit zu tun? Diese Frage können nun die Mädchen und Jungen der Kita „Waldspatzen“ aus Zschaitz beantworten. Denn die Blinki-Eule, die sie von Christian Roy, Niederlassungsleiter der Optikerkette Fielmann in Döbeln, bekamen, kann in der Dunkelheit leuchten.

Damit er künftig besser von den Fahrzeugführern gesehen wird, will Sascha (4) seine Eule an den Rucksack hängen. Und damit er sieht, wie ein Reflektor funktioniert, hat die Chefin der Verkehrswacht für das Muldental Evelyn Ernst eine Zauberkiste mitgebracht. Die meisten Kinder wollen wissen, was es damit auf sich hat und sind neugierig – auch Sascha. Er steckt seinen Kopf unter die Decke und darf in die Zauberkiste schauen. Evelyn Ernst leuchtet mit einer Taschenlampe an der Seite hin-ein und Sascha kann viele leuchtende Teddys entdecken.

„Wenn deine Eule angestrahlt wird, dann sind seit ihr im Dunkeln zu sehen“, erklärt Evelyn Ernst. Das findet Sascha gut. Und nicht nur er. Denn auch für die Schulkinder hat Christian Roy die Reflektoreneulen mitgebracht. Die müssen nach dem Frühhort um 6.45 Uhr an die Bushaltestelle gegenüber der Holiday-Ranch gehen. „Da ist es vor allem in den dunklen Jahreszeiten gut, wenn die Kraftfahrer durch etwas Leuchtendes auf die Kinder aufmerksam werden“, so Kita-Leiterin Ina Beier.

„Die Fahrzeugführer brauchen eine gewisse Reaktionszeit, bis das Auto steht. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder und auch andere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer schon von Weitem sichtbar sind“, so Ernst.

