EU will an Flüchtlingspakt mit der Türkei festhalten Eine lange Tagesordnung erwartet die 28 Staats- und Regierungschefs beim Gipfeltreffen in Brüssel.

Trotz der Spannungen mit dem Beitrittskandidaten Türkei bekennt sich die Europäische Union zum Flüchtlingspakt mit Ankara. Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, das Abkommen funktioniere und müsse weiter umgesetzt werden. Auch Deutschland vertritt nach Angaben von Diplomaten diese Linie. In anderen Fragen der Asyl- und Außenpolitik herrscht in der EU weiter Streit. „Wir wandern auf einem Minenfeld“, sagte ein hoher EU-Beamter am Mittwoch in Brüssel.

Bei dem eintägigen Treffen der 28 Staats- und Regierungschefs in Brüssel sind die Migrationspolitik und die Zusammenarbeit mit der Türkei abermals Thema. Österreich wollte bei einem Vorbereitungstreffen am Dienstag durchsetzen, dass die 2005 begonnenen Beitrittsgespräche mit Ankara eingefroren werden. Eine Erklärung schrieb fest, dass die Gespräche nicht ausgeweitet werden. Hintergrund ist das Vorgehen der türkischen Behörden gegen Kritiker nach dem Putschversuch im Juli.

Streit gab es vor dem Gipfel auch über die nächsten Schritte in der Flüchtlingskrise. Ungarn und Italien forderten bis zuletzt Änderungen am Entwurf der Schlusserklärung. Die Regierung in Budapest will demnach die Diskussion über eine Umverteilung von Flüchtlingen abbrechen und plädiert für Aufnahmezentren in Nordafrika. Italien unterstützt diese Idee zwar, fordert aber weiter auch eine Verteilung der Menschen, die nach wie vor zu Zehntausenden übers Mittelmeer kommen.

Kommissionschef Juncker sagte Italien Unterstützung zu: „Wir werden Italien in der Flüchtlingskrise nicht alleine lassen.“ Er bezog dies auch auf die Haushaltsdisziplin des hoch verschuldeten Eurolandes. Der Wachstums- und Stabilitätspakt solle flexibel ausgelegt werden, sagte Juncker.

Neben der Asylfrage war vor dem EU-Gipfel noch ein weiteres heikles Thema offen: Eine Erklärung soll es den Niederlanden ermöglichen, doch noch das EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine zu ratifizieren – obwohl die Wähler bei einem Referendum im Frühjahr Nein sagten. Der Regierung in Den Haag soll zugesichert werden, dass das Abkommen mit Kiew der Ukraine nicht den Weg in die EU öffnet.

Mehr Einigkeit besteht nach Angaben von EU-Beamten über die Stärkung der Zusammenarbeit bei Verteidigung und Sicherheit. Die Europäer müssten mehr Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen, heißt es im Entwurf der Schlusserklärung. (dpa)

