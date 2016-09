EU-Wettbewerbshüter erlauben Verkauf ostdeutscher Braunkohle Die letzte Hürde scheint genommen: Das zweitgrößte Braunkohlerevier Deutschlands in der Lausitz wechselt den Eigentümer. Die EU-Kartellbehörden haben keine Bedenken. Eine Untersuchung läuft aber noch.

Blick über riesige Abraumhalden in den Braunkohletagebau der Vattenfall AG nahe Jänschwalde. © dpa

Die letzte Hürde für die Übergabe der Vattenfall-Braunkohlesparte in Ostdeutschland an die tschechische EPH-Gruppe ist genommen, zumindest was die marktbeherrschende Stellung von EPH nach dem Verkauf betrifft. Die EU-Kartellbehörden gaben grünes Licht für die Transaktion. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Der geplante Zusammenschluss werde sich nicht negativ auf den Markt für den Abbau und die Lieferung von Braunkohle auswirken. Die schwedische Regierung hatte dem Verkauf des Braunkohlegeschäfts des Staatskonzerns bereits im Juli zugestimmt.

Offen ist allerdings noch das Ergebnis der Untersuchung im Wettbewerbsrecht. Dort wird auf Initiative der ohne Angabe von Gründen ausgebooteten Dresdner Firma LMMG geprüft, ob der Verkaufsprozess sauber und transparent lief und ob es sich bei den 1,7 Milliarden Euro Zuschuss von Vattenfall an EPH nicht um eine verbotene Beihilfe handelt. Die Entscheidung steht aus. Bis heute sollte die schwedische Regierung zu den Vorwürfen Stellung nehmen.

Die Lausitzer Braunkohle-Kraftwerke und Gruben zurück 1 von 4 weiter Vattenfall übergibt seine ostdeutsche Braunkohlesparte an die tschechische EPH-Gruppe. Das Verkaufspaket umfasst alle Braunkohle-Kraftwerke und Tagebaue in Brandenburg und Sachsen: Kraftwerke - Jänschwalde, Brandenburg - Schwarze Pumpe, Brandenburg - Boxberg, Sachsen - Lippendorf, Sachsen (Vattenfall-Beteiligung 50 Prozent - zur anderen Hälfte EnBW) Aktive Kohlegruben - Welzow-Süd, Brandenburg (Feld Welzow-Süd I wird Mitte der 2020er Jahre ausgekohlt sein) - Jänschwalde, Brandenburg (Feld Jänschwalde wird Mitte der 2020er Jahre ausgekohlt sein) - Nochten, Sachsen (Feld Nochten I wird Mitte der 2020er Jahre ausgekohlt sein) - Reichwalde, Sachsen (Feld Reichwalde wird voraussichtlich 2045 ausgekohlt sein) Stillgelegte Grube Zum Verkaufspaket gehört außerdem die im Dezember 2015 stillgelegte Grube Cottbus-Nord. Aus dem Restloch soll in den nächsten Jahren Brandenburgs größter künstlicher See entstehen. (dpa)

Vattenfall-Konzernchef Magnus Hall sagte nach der Entscheidung in Brüssel: „Wir sind sehr froh.“ Man sei zwar im Vorfeld davon ausgegangen, dass die Transaktion erlaubt werde, doch jetzt habe man die Bestätigung. Die Übergabe an EPH werde innerhalb der kommenden Wochen erfolgen.

Vattenfall betreibt vier Gruben und mehrere Kraftwerke in Brandenburg und Sachsen. Die Lausitz ist das zweitgrößte Braunkohlerevier Deutschlands. Rund 8000 Menschen arbeiten in der Branche. Hinzu kommen weitere indirekte Arbeitsplätze etwa bei Zulieferern.

Vattenfall trennt sich von dem klimaschädlichen fossilen Rohstoff auch, um sich stärker auf erneuerbare Energien zu konzentrieren. Dem neuen Eigentümer, der tschechischen EPH-Gruppe, gehört hierzulande bereits das Bergbauunternehmen Mibrag mit Sitz in Zeitz (Sachsen-Anhalt). Die tschechische EPH-Gruppe erwartet einem Sprecher zufolge die Übergabe der Braunkohlesparte ebenfalls in Kürze.

Die neue Gesellschaft innerhalb der EPH-Gruppe soll ihren Sitz in Cottbus haben. Am jetzigen Vattenfall-Firmensitz in der Lausitzstadt wurde die Nachricht aus Brüssel mit Freude aufgenommen. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Vattenfall Europe Mining, Rüdiger Siebers, sagte: „Es gab Beifall.“ Man habe lange darauf gewartet. „Jetzt haben wir Planungssicherheit.“ (dpa/SZ)

