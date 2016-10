EU unterstützt Modellregion Lausitz Gemeinsame Projekte mit Polen könnten den Strukturwandel in der Region vorantreiben, sagt Brüssel.

Hilfe beim Strukturwandel für die Lausitz soll jetzt aus Brüssel kommen. Dafür braucht es konkrete, zukunftsfähige Projekte.

Brüssel/Weißwasser. Länderübergreifende Maßnahmen könnten den Weg von der Braunkohle hin zu einer von der Energieerzeugung weitgehend unabhängigen Lausitz befördern. Das ist eines der Ergebnisse aus einem Treffen zwischen EU-Vertretern und den Sprechern der Lausitzrunde. Die Maßnahmen könnten ab sofort für die anstehende Strukturentwicklung in der Lausitz greifen, hieß es. Als mögliche Kooperationspartner kommen dabei in erster Linie die polnischen Nachbarn jenseits der Neiße in Betracht.

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch und Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier waren am Dienstag in der belgischen Hauptstadt Brüssel mit dem Generaldirektor für Energie der Europäischen Kommission, Dominique Ristori, zusammengetroffen, um die weitere Strukturentwicklung in der Lausitz zu besprechen. Ristori betonte, dass sich die Europäische Union der Verantwortung bewusst sei, die Strukturentwicklung in der Lausitz zu begleiten und mit konkreten Maßnahmen zu unterstützen. Dazu würden zukünftig neue Instrumente benötigt. Aus Sicht der Generaldirektion wäre eine „Europäische Modellregion Lausitz“ ein geeigneter Rahmen, um langfristig die gesamte Region finanziell zu unterstützen.

An der konstruktiven Beratung nahmen auch Klaus-Dieter Borchardt als zuständiger Direktor für den Energiebinnenmarkt der Europäischen Union sowie der brandenburgische Europaabgeordnete Dr. Christian Ehler teil, mit dessen Unterstützung der Gesprächstermin kurzfristig zustande gekommen war.

Bei dem Gedankenaustausch in Brüssel wurde deutlich, dass die Lausitz dringend ein Leitbild für die künftige Entwicklung benötigt, um konkrete, auf die Zukunft ausgerichtete Projekte mit Unterstützung der Europäischen Union umsetzen zu können. Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass dies die Grundlage für alle weiteren Aktivitäten hinsichtlich des Strukturwandels in der Lausitz darstellt. (SZ/sdt)

Die Lausitzrunde ist ab sofort im Internet zu finden: www.lausitzrunde.de

