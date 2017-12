EU und Japan vereinbaren Freihandelsabkommen Die Unterhändler kamen ziemlich schnell zu einem Ergebnis. Allerdings nur, weil sie ein strittiges Thema ausgespart hatten.

Im Hafen von Tokio werden Waren aus aller Welt verladen – hier Container aus China. Erleichtert werden soll der Handel vor allem mit der EU. © dpa

Mit einem „starken Signal an die Welt“ strecke man jetzt „die Fahne des freien und fairen Handels in die Luft.“ EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Japans Premierminister Shinzo Abe schwärmten fast im selben Wortlaut, als die EU und Japan nach vier Jahren Verhandlungen einen Schlussstrich unter ihr angestrebtes Handelsabkommen zogen. 600 Millionen Menschen und ein Drittel der Weltwirtschaft sind direkt betroffen. Zölle auf Autos, Landwirtschaftsprodukte und weitere Güter werden fallen und Preise reduzieren, öffentliche Ausschreibungen werden unter größerer Konkurrenz geführt, wodurch Großprojekte billiger werden könnten. Die EU-Kommission geht von 400 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen aus und einer Steigerung der jährlichen Wirtschaftskraft um 0,8 Prozent.

Japanische Firmen klagen nicht

Zuletzt wurden die Gespräche unter großer Eile geführt, nachdem anderswo auf der Welt Abschottung statt Öffnung in Mode gekommen ist. US-Präsident Donald Trump brach Verhandlungen für ein groß angelegtes transpazifisches Abkommen zwischen elf Ländern ab sowie entsprechende Sondierungen mit der EU. Angesichts dessen und des britischen EU-Ausstiegs feiern sich die EU und Japan nun als Anführer des Fortschritts. Ihre Offenheit wollten die Verhandlungspartner derart schnell unter Beweis stellen, dass einiges Wichtige über Bord gefallen ist. Wie fortschrittlich der Deal tatsächlich ist, wird sich also erst noch zeigen.

Der heikelste Punkt, der aus dem Abkommen ausgeklammert und fortan separat verhandelt werden soll, betrifft die Gerichtsbarkeit. Wie die Umweltschutzorganisation Greenpeace im Sommer mit Dokumenten zeigte, könnten für den Schutz von Investoren private Schiedsgerichte eingerichtet werden. Damit dürften Unternehmen die öffentliche Justiz umgehen, um ihre Interessen gegen Staaten zu verhandeln. Während das Handelsabkommen nun schon mal Anfang 2019 in Kraft treten soll, wird über dessen juristisches Fundament noch weitergesprochen.

Die Regelung, an die Japan sich bei anderen Freihandelsabkommen gewöhnt hat, sieht so aus: Fühlt sich ein Unternehmen ungerecht behandelt, erlauben die internationalen Verträge, dass ein privates, geheimes Schiedsgericht einberufen wird, bei dem Kläger und Angeklagter je ihren eigenen Richter mitbringen. Zudem einigen sich beide Parteien auf einen dritten Richter, dann wird leise prozessiert und entschieden, wer Recht hat.

Als die Europäische Union mit den USA und Kanada Freihandelsabkommen verhandelte, war das Konzept solcher privaten Schiedsgerichte der umstrittenste Punkt. Im Deal mit Kanada einigte man sich deshalb nach großem öffentlichen Widerstand auf einen permanenten, öffentlichen Gerichtshof, der Streitfälle klären soll. Dies sei jetzt der Standard, prahlte man in Europa dann vor der eigenen Öffentlichkeit. Und in der Tat: Auch Vietnam stimmte bereits für so eine permanente, öffentliche Gerichtsbarkeit mit Europa, Singapur und Mexiko sollen bald folgen.

Wird die Justiz im Fall des Japan-Deals womöglich untergraben, im Interesse kommerzieller Interessen? Fragt man Ingomar Lochschmidt, Österreichs Wirtschaftsdelegierten in Tokio, hört man Entwarnung. „Ich kann die japanische Seite sehr gut verstehen. Die nationale Justiz ist für den internationalen Handel nicht geschaffen“, meint Lochschmidt. Private Schiedsgerichte seien die bessere Lösung, denn die Prozesse werden nicht nur wesentlich schneller geklärt, sondern auch von kompetenteren Juristen behandelt. Zudem: „Stellen Sie sich vor, Sie müssen als Unternehmer in einem Land wie Venezuela vor einem Bezirksgericht prozessieren, wo die Justiz aber politisiert ist.“ Klüger wäre da, man spreche sich auf neutralem Boden aus.

Dem könnte man entgegensetzen, dass weder in Japan noch in der EU die Justiz derart von der Politik gesteuert wird. Warum sollten dann nicht auch Unternehmen den Weg über die ordentlichen Gerichte gehen wie alle anderen Kläger auch? Keisuke Iida, Professor an der Universität Tokio und Experte für Freihandelsabkommen, verweist auf die Gewohnheit. „Japan hat mit allen Partnerländern die ad-hoc-Regelung, dass in Streitfällen ein Gericht einberufen wird. Einen permanenten Gerichtshof für solche Fälle, wie es der EU vorschwebt, gab es hier noch nie.“ Außerdem sei so etwas noch nie nötig gewesen. „Im Freihandelsabkommen zwischen den USA und Kanada gibt es häufig Streitfälle, in denen private Schiedsgerichte genutzt werden. Aber mir ist kein Fall bekannt, in dem ein japanisches Unternehmen geklagt hätte. Japanische Betriebe klagen eigentlich nicht“, sagt Iida. So war Keisuke Iida auch eher überrascht, als er zum ersten Mal von den Vorstellungen Europas in dieser Sache hörte. Experten erwarten, dass sich die Parteien auf die europäische Position einigen werden. Zumal Premier Shinzo Abe seiner Bevölkerung seit Längerem einen Wirtschaftsboom verspricht.

