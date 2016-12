EU sucht Schulz-Nachfolger Eine Riege weithin unbekannter Politiker bewirbt sich um die Nachfolge des deutschen SPD-Manns in Brüssel und Straßburg. Aber das muss ja nicht schlimm sein - findet zumindest die EVP.

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz verlässt Brüssel und will künftig in Berlin politisch wirken. © dpa

Als EU-Parlamentspräsident Martin Schulz Ende November seinen Wechsel nach Berlin ankündigte, war allen klar: Der SPD-Mann reißt eine Lücke. Zwar waren nach vielen warmen Worten für den Vorzeige-Europäer bei etlichen Abgeordneten auch Stoßseufzer hörbar, denn Schulz galt im Parlament als autoritär und eigenwillig. Doch ist der profilierte Kopf ganz offensichtlich schwer zu ersetzen.

Als größte Fraktion stellt an diesem Dienstag die Europäische Volkspartei ihren Kandidaten für die Wahl am 17. Januar auf. Die Christdemokraten, die seit 2014 mit den Sozialdemokraten im Parlament wie in einer Großen Koalition zusammenwirkten, wollten Schulz bei der Wahl zur Mitte der Legislatur nicht noch einmal mittragen - was seine Entscheidung zum Abschied aus Brüssel beflügelt haben dürfte.

Nun hat die EVP vier eigene Namen für die Nachfolge im Angebot: Mairead McGuinness (Irland), Alojz Peterle (Slowenien), Alain Lamassoure (Frankreich) und Antonio Tajani (Italien). Eine richtig große Welle machte vorab keiner der Bewerber, so dass lange darüber spekuliert wurde, EVP-Fraktionschef Manfred Weber wolle selbst ins Präsidentenamt. Doch Anfang Dezember winkte er ab.

Dafür hat inzwischen der sozialdemokratische Fraktionschef Gianni Pittella seinen Hut in den Ring geworfen - verbunden mit einer Kampfansage an den bisherigen Partner EVP. Es könne nicht sein, dass die Konservativen neben dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und dem Ratspräsidenten Donald Tusk auch noch den Parlamentspräsidenten stellten. Ein „Monopol der Rechten“ werde er nie akzeptieren. Die strukturierte Zusammenarbeit mit der EVP sei hiermit beendet.

Das klang nach einem donnernden Basta und nach Quittung dafür, dass die EVP Schulz nicht noch einmal mittrug. Klar ist damit aber noch nichts. Von der EVP heißt es stets beschwichtigend, man werde sich schon im Dialog näher kommen. Denn alle wissen: Keiner der Kandidaten hat eine eigene Mehrheit. Die EVP bräuchte für ihren Bewerber Unterstützung aus anderen Gruppen - ebenso wie Pittella.

Die Grünen halten sich bedeckt. Aber auch die Linksfraktion hat mit Eleonora Forenza eine eigene Kandidatin. Die Liberalen scharen sich um ihren Fraktionschef, den ehemaligen belgischen Regierungschef Guy Verhofstadt. Er ist dank prägnanter Thesen zur Europapolitik in Brüssel profiliert - allerdings auch als kapriziöser Super-Europäer verschrieen. Seine Chancen gelten als mäßig.

Es bleibt also eine Riege aus weitgehend Unbekannten - so jedenfalls der Stand gut einen Monat vor der Wahl. Für EVP-Fraktionschef Weber wäre das nach eigenem Bekunden aber kein Problem. Schulz habe als Parlamentspräsident eine Sonderrolle gehabt, meint der CSU-Mann. Künftig sollten die politischen Linien des Hauses wieder von denen bestimmt werden, die dafür gewählt seien: den Fraktionsvorsitzenden. (dpa)

