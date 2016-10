EU-Staaten ringen mit Asylreform Die Flüchtlingskrise hat Europa aufgerüttelt. Insbesondere Griechenland ist überfordert mit dem Andrang. Die EU-Kommission will die Regeln ändern. Doch die Staaten sind sich längst nicht einig, was geschehen soll.

Die Innenminister Jorge Fernandez Diaz (Spanien, l.), Bernard Cazeneuve (Frankreich, M.) und Thomas de Maiziere (Deutschland) in Luxemburg. © dpa

Bundesinnenminister Thomas de Maizière macht Druck für eine rasche Asylreform in Europa. Spätestens in anderthalb Jahren sollten die Neuerungen nach seiner Meinung unter Dach und Fach sein.

Das wäre „ein sehr gutes Tempo (...). Und das brauchen wir auch“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. „Das bisherige Asylsystem hat sich in der Krise als nicht praxistauglich erwiesen.“ Über die nötigen Änderungen sind die Staaten allerdings uneins.

Die EU-Kommission hat eine grundlegende Reform der geltenden Regeln für Asyl und Grenzschutz vorgeschlagen. So will sie Flüchtlinge anhand fester Kriterien stärker in Europa umverteilen und die Asylverfahren in den verschiedenen Ländern stärker angleichen. Wer andere europäische Staaten nicht entlasten will, soll stattdessen 250 000 Euro pro Asylbewerber zahlen.

Der maltesische Innenminister Carmelo Abela machte sich grundsätzlich für eine Reform stark. „Migrationsströme können sich verlagern, wie wir in den vergangenen Jahren gesehen haben“, merkte er an.

Österreichs konservativer Minister Wolfgang Sobotka erklärte, er unterstütze die Pläne, warne aber vor zu großzügigen Regelungen zum Familiennachzug und zu einem raschen Zugang zum Arbeitsmarkt für Migranten.

Einig sind sich die EU-Staaten vor allem beim Grenzschutz und im Bemühen, stärker mit Herkunftsländern von Migranten zusammenzuarbeiten. Insbesondere östliche EU-Länder wehren sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Die Slowakei, die derzeit den Vorsitz der EU-Staaten hat, hat die Idee der „flexiblen Solidarität“ ins Spiel gebracht, wonach Länder Migranten nur vorübergehend beherbergen oder sich stärker beim Grenzschutz engagieren können.

„Diejenigen, die das Stichwort ins Gespräch gebracht haben, die müssen jetzt mal genauer klären, was sie damit meinen“, sagte de Maizière. Es könne nicht um Solidarität gehen, „die sich jeder aussucht“. Arbeitsteilung sei aber vorstellbar.

Der slowakische Innenminister Robert Kalinak verteidigte das Konzept erneut, präzisierte es aber nicht. „Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man einander helfen und Solidarität zeigen kann“, sagte er.

Österreichs Minister Sobotka zeigte für diese Haltung viel Verständnis und warnte vor einem Gefühl „moralischer Überlegenheit“. Der konservative Politiker erklärte: „Es ist wie bei einer Familie: Es gibt Leute, die mehr Kraft haben, das zu tragen, und Kinder haben vielleicht weniger Kraftanstrengung.“

Sobotka plädierte dafür, auf dem Mittelmeer aufgegriffene Migranten in das Bürgerkriegsland Libyen und nach Algerien zurückzuschicken. „Sie können es ja retten, aber Sie können es auch zurückstellen“, sagte der Minister wörtlich.

Auch de Maizière sagte, die Möglichkeiten zur Rückführung von Migranten nach Nordafrika müssten ausgebaut werden. Vorbild sei der Flüchtlingspakt mit der Türkei. „Möglichst so, dass Menschen, die im Mittelmeer gerettet werden, zurückgeführt werden an sichere Unterbringungsmöglichkeiten in Nordafrika“, sagte der Minister. Dort solle der Schutzbedarf der Migranten geprüft werden, „großzügige Kontingente“ sollen von dort in europäische Staaten verteilt werden. „Und die anderen müssen dort zurück in ihre Heimat.“ (dpa)

