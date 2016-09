EU nicht in Top-Form Mehr Jobs, mehr Investitionen, mehr Grenzschutz: Kommissionschef Juncker gibt dem Projekt Europa neue Impulse.

Jean-Claude Juncker wirkte angespannt, als er am Mittwoch das Straßburger Parlamentsgebäude betrat. In seiner Rede vor den Abgeordneten lieferte der Kommissionspräsident später eine kritische Analyse über den Zustand der EU. © reuters

Jean-Claude Juncker weiß, dass von ihm nicht weniger erwartet wird als die Rede seines Lebens. Er ist der Präsident der Europäischen Kommission, der wichtigsten EU-Institution. Er muss die durch Brexit, Terror und Flüchtlingsprobleme entmutigte Gemeinschaft wachrütteln. „Die EU ist in keiner guten Verfassung“, hatte er vor einem Jahr an gleicher Stelle gesagt.

Am Mittwoch formuliert er es vor dem Europaparlament in Straßburg anders: „Die EU ist nicht in Top-Form.“ Mehr noch: „Sie durchlebt eine existenzielle Krise.“ Aber „sie ist nicht in ihrem Bestand gefährdet“. Die Mitgliedsstaaten sprächen zu oft nur von ihren eigenen nationalen Interessen. „Die Zahl der Bereiche, in den wir solidarisch zusammenarbeiten, ist zu klein.“ Juncker: „Europa ist wie ein aus vielen Schnüren gedrehtes Seil – es funktioniert nur, wenn alle am selben Strang und in die gleiche Richtung ziehen: die EU-Organe, die nationalen Regierungen und die nationalen Parlamente.“ Es ist der Rüffel, der notwendig war. Dagegen setzt der Luxemburger einige konkrete Vorhaben, die er nun verwirklichen will.

Milliardeninvestitionen für Straßen, Datennetze und Energie

Das bisher laufende Investitionsprogramm mit einem Umfang von 315 Milliarden Euro wird verdoppelt. Dazu werden rund 21 Milliarden aus öffentlichen Geldern bereitgestellt, die dann die übrige Summe an privaten Investitionen auslösen sollen. Das Geld kann für Projekte wie Straßen, Datennetze und Energieversorgung in den kommenden drei Jahren ausgegeben werden. Noch ist allerdings nicht ganz klar, ob die Mitgliedsstaaten mitziehen. Denn sie müssten ihre Überweisungen dafür erhöhen. Im Bereich der Handelspolitik hat sich der Kommissionspräsident klar hinter das Ceta-Abkommen mit Kanada gestellt. Es werde „keine Nachverhandlungen“ geben, weil es sich um den modernsten Handelsvertrag der EU überhaupt handele.

Freies WLAN bis 2020 an allen öffentlichen Plätzen

Bis 2020 sollen die Mitgliedsstaaten frei zugängliches WLAN an allen öffentlichen Plätzen anbieten. Fünf Jahre später wird der neue Mobilfunkstandard 5G, der ultraschnelles mobiles Internet ermöglicht, in ganz Europa verfügbar sein. Und: Die umstrittenen Roaming-Gebühren fallen endgültig Mitte 2017 weg – und zwar „nicht nur für Urlauber, die zwei Wochen in der Sonne verbringen, sondern für alle, die im Ausland arbeiten.“

Mehr Personal und Schutz an den EU-Außengrenzen

Die neue europäische Grenz- und Küstenwache (1 500 Mann unter dem Befehl der Agentur Frontex) soll bis zum Jahresende stehen. Schon im Oktober werden 200 Grenzschützer ihre Arbeit mit 50 zusätzlichen Fahrzeugen an der bulgarischen Außengrenze aufnehmen. Ein Registrierungssystem für Einreisende soll alle Bewegungen lückenlos erfassen und Daten mit Terrordatenbanken abgleichen.

Die diplomatischen Bemühungen zur Befriedung Syriens sollen verstärkt werden. Außerdem schlägt Juncker eine europäische Armee als Fernziel vor. Zuerst könnte ein europäisches Hauptquartier für gemeinsame Einsätze eingerichtet und die Beschaffung neuer Waffen koordiniert werden. Dadurch würden die nationalen Verteidigungshaushalte zwischen 50 und 100 Milliarden Euro im Jahr entlastet.

Freizügigkeit für Arbeitnehmer wird ausgebaut

Die freie Wahl des Arbeitsplatzes bleibt erhalten. „Wir Europäer werden es niemals hinnehmen, dass polnische Arbeiter auf den Straßen von Harlow oder andernorts belästigt, angegriffen oder gar ermordet werden.“ Damit erinnerte Juncker an die rassistischen Ausschreitungen in Großbritannien gegen polnische Bürger. Der Kommissionschef kündigte an, die Möglichkeiten für die Entsendung von Arbeitnehmern zu erweitern. Dabei herrscht das Prinzip: gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Außerdem will die EU konsequent ihren Kampf gegen Kartelle und Monopole fortsetzen. „Das gilt auch für Wirtschaftsgiganten wie Apple.“ Die Bemühungen zur Sicherung der Arbeitsplätze in der Stahlindustrie sollen verstärkt werden. Europa hat hier bereits 37 Antidumping-Verfahren beschlossen. (mit dpa)

