EU-Mittel für Station Weißwasser

Weißwasser. In einem von der EU geförderten Projekt können sich Kinder in der Station Weißwasser mit Themen des Energiesparens und nachhaltiger Stromerzeugung befassen. „Energie grenzenlos für Kinder“ heißt die Serie von sechs Treffen, bei denen Experimente und Ausflüge durch aktives Selbst-Erleben neue Erkenntnisse vermitteln sollen. Dem Austausch der Kinder werde, unterstützt durch so genannte Sprach-

animation, eine wesentliche Plattform gegeben, erläutert Projektkoordinator Jan Schönfelder. Zudem arbeiten die Kinder in deutsch-polnisch gemischten Gruppen.

„Auf diese Weise wird der Kontakt untereinander erleichtert“, sagt Schönfelder. Während der Projektzeit werde ein Arbeitsheft für Kinder entstehen, in dem auf kindliche Weise die erarbeiteten Themen dokumentiert sind und zum Nachlesen und Nachspielen animieren.

Die Finanzierung der Workshops mithilfe des Interreg-Kleinprojektefonds wurde auf der fünften Lenkungssitzung in Jelenia Góra beschlossen. (SZ)

