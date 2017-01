EU gibt Geld für neuen Dachstuhl Knapp 30 Projekte wurden in den Leader-Regionen schon bewilligt. An der Marienkirche in Marbach wird ab Mai gebaut.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Hausbock hat fast alle liegenden Balken des Dachstuhls der Marienkirche in Marbach zerfressen. Frieder Lomtscher, einst Mitglied im Kirchenvorstand, freut sich über die 180 000 Euro von der EU. Foto: André Braun © andré braun Der Hausbock hat fast alle liegenden Balken des Dachstuhls der Marienkirche in Marbach zerfressen. Frieder Lomtscher, einst Mitglied im Kirchenvorstand, freut sich über die 180 000 Euro von der EU. Foto: André Braun

Kirche Marbach Frieder Lomtscher Dachstuhl Holzbock 02.08.2016 Foto: André Braun / André Braun/Döbelner Anzeiger / André Braun

Im Mai soll sie endlich beginnen, die nächste Etappe der Sanierung der Marbacher Kirche. Derzeit werden, so Frieder Lomtscher, ehemaliges Mitglied des Kirchenvorstands, die Ausschreibungen vorbereitet. Nach Ostern könnte das Gerüst gestellt und mit der Sanierung des Dachstuhls begonnen werden. Zuvor ist jedoch der Fußboden dran. „Der Auftrag ist bereits vergeben. Sobald es das Wetter zulässt, beginnt die Trockenlegung“, sagt Lomtscher, der im Bauausschuss der Kirchgemeinde mitarbeitet.

Steht erst einmal das Gerüst, können auch die Marbacher ihren Beitrag leisten. Laut Lomtscher warten die Mitglieder von Jugendklub, Heimatverein und Feuerwehr schon darauf, am Gotteshaus den Putz abzuhacken. „Die Marbacher waren 2007/08 beim Turm schon mit dabei“ sagt Lomtscher. Auch damals griffen die Mitglieder der Kirchgemeinde und des Jugendklubs zu Hammer und Meißel, um an dem Turm den Putz abzuhacken.

Knapp 560 000 Euro kostet die geplante Sanierung der Kirche. Erneuert werden davon unter anderem der Dachstuhl und die Fassade. Knapp 180 000 Euro erhält die Kirchgemeinde für das Vorhaben von der EU. Und ist damit eines von insgesamt 138 Vorhaben, das von den Leader-Regionen für den Landkreis Mittelsachsen zur Förderung ausgewählt worden ist. Bis Ende des vergangenen Jahres sind beim Landratsamt für knapp 100 Vorhaben auch die entsprechenden Fördergeldanträge eingegangen. Beantragt wurden dabei laut André Kaiser, Sprecher des Landkreises, rund 8,1 Millionen Euro. Bewilligt worden sind bis Ende des vergangenen Jahres über 30 dieser Projekte mit einem Gesamtumfang von 3,2 Millionen Euro.

Knapp 1,5 Millionen Euro fließen dabei in die Infrastruktur, also in Straßen, Kultur- und Bildungseinrichtungen. Über zehn Anträge wurden von Privatpersonen eingestellt. Diese erhalten in Summe über 1,2 Millionen Euro um aus leerstehenden Gebäuden Wohnraum zu machen.

Die aktuelle Förderperiode der integrierten ländlichen Entwicklung begann 2014. Sie dauert bis 2020. Bis 2015 haben die Leader-Regionen – für den Altkreis Döbeln sind das der Klosterbezirk Altzella, SachsenKreuzPlus und Lommatzscher Pflege – an ihren Entwicklungsstrategien gearbeitet. Dann gingen die Vorhaben ein.

