EU-Gelder für die Grenzregion Der Weißwasseraner Verein „Wir sind Wir“ erhält Hilfen in Höhe von 20 000 Euro.

Symbolfoto © dpa

Grenzüberschreitende Aktivitäten lohnen sich: Das polnische Gymnasium Nummer 3 in Zary und der Stadtverein Weißwasser erhalten für das Deutsch-Polnische Tanzfestival für Kinder und Jugendliche mehr als 8 000 Euro Efre-Mittel. Auch die Vereine „Wir sind Wir“ Weißwasser und „Goldener Alter“ (Polen) erhalten knapp 20 000 Euro für ein Projekt mit dem Titel „Freundschaft kennt keine Grenzen“. Und für den Schutz des gemeinsamen Kulturerbes in der deutsch-polnischen Grenzregion werden rund 12 600 Euro bereitgestellt, mit denen die „Fundacja Natura Polsk“ und der Förderverein Museum Sagar hantieren können.

Bei all diesen Aktivitäten handelt es sich um deutsch-polnische Kleinprojekte, über deren Förderwürdigkeit der Lenkungsausschuss am Mittwoch im schlesischen Bunzlau (Boleslawiec) entschieden hat. Insgesamt wurden Efre-Mittel in Höhe von knapp 102 400 Euro bewilligt, davon 81 700 Euro für die deutsche Seite.

Der nächste Lenkungsausschuss findet am 15. März statt. Die Einreichung von Kleinprojektanträgen ist ständig möglich. Antragsteller können sich dazu bei der Euroregion beraten lassen. (SZ)

Kontakt Dagmar Kirchner, 03583 57501312

