EU-Geld für zwei Kindertagesstätten Für ein grenzüberschreitendes Projekt in Rumburk und Sebnitz fließt ein sechsstelliger Betrag. Es hat ein ganz bestimmtes Ziel.

© Symbolbild: Hübschmann

Grünes Licht gibt es jetzt für weitere grenzüberschreitende Projekte. So wird zum Beispiel die frühkindliche Bildung finanziell durch die EU unterstützt. In diesem Bereich arbeiten die evangelische Kirchgemeinde der Böhmischen Brüder in Rumburk und die Kinderarche Sachsen als Träger zweier Kindertagesstätten in Rumburk und Sebnitz zusammen. In ihrem Projekt geht es um partnerschaftliche Vorschulbildung. Durch Qualifikation der Pädagogen und Bildungsangebote für die Kinder werden sprachliche und interkulturelle Barrieren schon bei den Kleinsten abgebaut. Die Europäische Union unterstützt das Vorhaben für die beiden Häuser in Rumburk und Sebnitz mit rund 245 000 Euro. (SZ/aw)

