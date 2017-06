EU-Geld für Vogelscheuchen-Wettbewerb Der Heimatverein Groß Radisch und die Gemeinde Sulikow setzen ein Projekt um. Zum Kirschenfest soll es soweit sein.

Die Groß Radischer Heimatfreunde besichtigen mit ihren Gästen aus der Gemeinde Sulikow die künftige Festwiese zum Kirschenfest. © Bernhard Donke

Die Bürger der polnischen Gemeinde Sulikow sind aufgerufen, Vogelscheuchen zu basteln. Nicht etwa, um die Vögel von den Feldern und Gärten zu verscheuchen, sondern weil es darum geht, das deutsch-polnische Projekt „Vogelscheuchenwettbewerb“ umzusetzen. Denn dieses wird wiederum von der Euroregion „Neiße-Nisa-Nysa“ aus dem Förderprogramm „Wir lernen uns in der sächsisch-polnischen Grenzregion durch den kulturellen Austausch kennen“ finanziell gefördert.

Mit dabei ist Sulikows Partnergemeinde Hohendubrau. „Wir freuen uns wirklich, dass unser gemeinsames Projekt „Vogelscheuchenwettbewerb“ jetzt Wirklichkeit werden kann, sagte Sabine Hohlfeld, Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins Groß Radisch, am Montag anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Lob kam auch von Sulikows Bürgermeister Robert Strazynski: „Wir haben schon viele Male in gemeinsamen Projekten mit der Gemeinde Hohendubrau zusammengearbeitet.“ Deshalb freue er sich, auch mit dem Kultur- und Heimatverein etwas gemeinsam zu machen. Das werde beide Gemeinden und damit die Menschen einander näherbringen, ist Strazynski überzeugt.

Von einer „neuen Dimension der Zusammenarbeit“, sprach gar Hohendubraus Bürgermeister Denis Riese. Denn dieses Mal handele es sich um ein Projekt zum gemeinsamen Kulturaustausch, bei dem die Einwohner beider Gemeinden jeweils etwas von ihrer Kultur präsentieren werden.

Man vereinbarte, dass die Sulikower den Vogelscheuchenwettbewerb in ihrem Heimatdorf publik machen und ihre Bürger aufrufen, sich mit selbst gebastelten Vogelscheuchen am Kirschenfest vom 7. bis 9. Juli in Groß Radisch zu beteiligen.

Die Groß Radischer werden wiederum ihre Werke, die zum Kirschenfest prämiert werden, dann zum Erntedankfest im polnischen Sulikow präsentieren. Dort erfolgt nochmals eine Bewertung, diesmal durch die dortigen Einwohner.

„Es wird sicher nicht leicht für uns, Vogelscheuchen zu bauen, denn es gibt bei uns keine derartige Tradition, sagte Bürgermeister Strazynski. Zumal Obstanbau werde nur wenig in der Region betrieben. „Dennoch werden sich unsere Bürger anstrengen, diese so originell wie nur möglich zu bauen“, versicherte Sulikows Bürgermeister.

„Für uns wird es sicher auch eine große Herausforderung sein, wenn diesmal der Wettbewerb international ist“, sagte Liane Manz von der Arbeitsgruppe „Vogelscheuchenwettbewerb“ im Kultur- und Heimatvereins Groß Radisch: „Wir sind schon sehr gespannt, mit welchen fantasievollen Vogelscheuchen uns unsere polnischen Freunde überraschen werden.“

Neben der Teilnahme am Vogelscheuchenwettbewerb werden die Sulikower beim Kirschenfest am 8. Juli mit der Kapelle „Pogranicze“ und einer Kindertanzgruppe aus der Schule des Sulikower Ortsteils Bierna zur Unterhaltung beitragen.

„Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit anlässlich unseres Kirschenfestes und auch darüber hinaus mit der Gemeinde Sulikow beschlossene Sache ist, sagte Vereinsvorsitzende Sabine Hohlfeld. Auch Bürgermeister Robert Starzynski sieht in dem Beschluss einen weiteren Schritt zur Verständigung der Bürger beiderseits der Grenze.

zur Startseite