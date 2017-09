EU-Geld für verwüstete Wälder Ob Polen nach heftigen Unwettern Hilfe aus Brüssel erhält, ist fraglich. Denn beide Seiten liegen im Streit.

Schwere Schäden hatten die Unwetter auch in der Nähe der polnischen Stadt Chojnice (Konitz) angerichtet. Im ganzen Land wurden Tausende Hektar Wald zerstört. Die Regierung in Warschau hat die EU um Hilfe gebeten. © ZUMA Press

Die Folgen des Unwetters sind verheerend. Sechs Menschen starben, Tausende Häuser sind zerstört: Mitte August zog ein Sturm über den Norden und Westen Polens hinweg und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Nach Angaben der Tageszeitung Rzeczpospolita sollen fast 45 000 Hektar Wald vernichtet worden sein. Die nationale Forstbehörde sprach von der „schlimmsten Katastrophe“ in der polnischen, wenn nicht sogar der europäischen Forstwirtschaft. Allein die Aufräumarbeiten könnten zwei Jahre dauern. Bis sich der natürliche Lebensraum für zahlreiche Tiere wieder regeneriert hat, werden Jahrzehnte vergehen.

Der polnische Innenminister Mariusz Blaszczak kündigte an, bei der EU um finanzielle Unterstützung aus dem Solidaritätsfonds zu bitten. Bislang ist dort noch keine offizielle Anfrage eingegangen. Sollte es dazu kommen, dürfte sie zumindest hinter den Kulissen auf wenig Begeisterung stoßen.

Denn trotz einer Verfügung, die der Europäische Gerichtshof (EuGH) in aller Eile Anfang des Monats verhängt hatte, setzt Warschau offenbar nach wie vor die Abholzungen im Naturschutzgebiet Bialowieza, einem der letzten Urwälder Europas, fort. Die offizielle Begründung, wonach das der Bekämpfung des Borkenkäfers diene, wiesen Umweltexperten zurück.

Dabei ist der Streit um den Schutz des Gebiets längst nicht der einzige Knackpunkt in der Beziehung zwischen EU und Polen. Bereits seit Anfang 2016 liegt die Kommission mit Warschau im Streit. Grund war die Umbesetzung des Verfassungsgerichts ohne Rechtsgrundlage und die Änderung der Arbeitsweise, die den Hof de facto handlungsunfähig machte. Gleichzeitig beschnitten die Rechtskonservativen die Pressefreiheit und unterstellten die öffentlich-rechtlichen Sender direkt der Regierung. Zwei Gesetzesnovellen für die Justiz stoppte Staatspräsident Andrzej Duda, doch eine weitere unterzeichnete er: Sie erlaubt Justizminister Zbigniew Ziobro, der ebenfalls Generalstaatsanwalt ist, über die Zwangsverrentung von Richtern zu entscheiden. Zudem ist ein unterschiedliches Pensionsalter für männliche und weibliche Richter vorgesehen – ein klarer Widerspruch zur EU-Grundregel der Gleichbehandlung. Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans drohte Ende Juli erstmals offen, „sofort“ Artikel 7 im laufenden Rechtsstaatlichkeitsverfahren auszulösen, wenn ein Richter nach dem neuen Recht seines Amts enthoben werden sollte. Das Verfahren könnte den Stimmrechtentzug in der Runde der Mitgliedsstaaten bedeuten.

Doch die Drohung geht ins Leere – denn Warschau weiß sich der Rückendeckung von Ungarns Premierminister Viktor Orbán sicher. Die Staats- und Regierungschefs müssten für die derlei Sanktionen aber alle zustimmen. Schließlich hatte Budapest selbst schon Ärger mit der Kommission wegen Beschneidungen der Pressefreiheit, lenkte nach Sanktionsdrohungen aber ein.

Doch Warschau bleibt hartnäckig – nicht nur in diesem Punkt. Auch den per Mehrheit getroffenen Entschluss im September 2015, Italien und Griechenland mittels Umverteilung auf die anderen Mitgliedsstaaten zu entlasten, boykottiert Polen. Stattdessen verweist Innenminister Mariusz Blaszczak auf nationale Sicherheit und stellt Zusammenhänge zwischen Terroranschlägen und Flüchtlingen her.

Seit Juni läuft gegen Polen, aber auch Tschechien und Ungarn deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren. Am Donnerstag bestätigte ein Sprecher der Kommission, dass Warschau inzwischen auf die Vorwürfe reagiert habe, ohne sich zum Inhalt des Schreibens zu äußern. Wie eine Lösung aussehen könnte? „Wenn sich alle Mitgliedsstaaten an das halten würden, was sie selbst entschieden haben“, antwortete der Sprecher spitz. Dass sich Polen darauf einlässt, scheint derzeit so unwahrscheinlich wie ein Einlenken bei der Justizreform.

