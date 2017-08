EU-Förderzusagen lassen auf sich warten Leknicas Bürgermeister Piotr Kulinak möchte den Sprachunterricht fördern. Aber noch ist das Projekt nicht genehmigt.

Nicht alle von der Stadt Leknica gemeinsam mit deutschen Partnern beantragten Projekte der von 2013 bis 2020 laufenden EU-Förderperiode Sachsen/Polen wurden bislang bewilligt. Damit stehen dringend notwendige Maßnahmen im deutsch-polnischen Forderungskatalog weiterhin unerledigt zu Buche. Über die aktuelle Situation sprach die SZ in der Sommerpause mit dem Bürgermeister von Leknica (Lugknitz).

Herr Kuliniak, wie steht es um die Anträge zur EU-Förderung?

Um ehrlich zu sein, so richtig zufrieden bin ich nicht. Bewilligt ist bislang nur der Antrag für die Sanierung unseres Kulturhauses. Dazu werden wir im September die Ausschreibungen veröffentlichen. Angebote können dann nicht nur polnische Firmen abgeben.

Das Kulturhaus steht unter Denkmalschutz, deshalb werden an der Außenfassade keine Veränderungen vorgenommen. Saniert werden nur die Innenräume, und auch dort gilt, dass baulich alles so bleiben muss wie es ist. Allerdings wird sich die Anziehungskraft als kulturelles Zentrum unserer Stadt nach der Sanierung wesentlich verbessern.

Eine weitere Förderzusage liegt Ihnen zum Geopfad Muskauer Faltenbogen vor. Was ist dort vorgesehen?

Diese Maßnahme basiert auf dem Projekt BB-PL 2013-2020, also in unserer Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg. Diese resultiert daraus, dass unsere Wojwodschaft Lubuskie aufgrund ihrer territorialen Ausdehnung mit beiden Bundesländern zusammenarbeitet. Vorliegendes Projekt wird den Geopfad rund um die Seen der ehemaligen Braunkohlegrube „Babina“ schließen, indem er an den Radwanderweg entlang der alten Eisenbahnstrecke Muskau-Triebel an zwei Stellen anbindet. Für die Besucher wird das den Vorteil haben, dass sie von jedem Pkw-Parkplatz aus die Babina-Restseen komplett umrunden oder schon von deutscher Seite mit ihren Fahrrädern starten können über die ehemalige Eisenbahnbrücke über die Neiße. Am Projekt, welches in den Jahren 2018/19 realisiert wird, sind von deutscher Seite die Geoparkverwaltung in Döbern, der Landkreis Spree-Neiße und von polnischer Seite der Nationale Forst beteiligt.

Welche geplanten Förderprojekte hängen in der Schwebe?

Gemeinsam mit Bad Muskau hatten wir den Neukauf von Feuerwehrfahrzeugen beantragt. Dieser wurde abgelehnt. Wir haben den Antrag in diesem Jahr erneuert. Außerdem sind wir bemüht, ein neues Projekt auf den Weg zu bringen, das betrifft unsere Kitas und Schulen. Es beinhaltet die Förderung des deutschen Sprachunterrichts auf polnischer und des polnischen Sprachunterrichts auf deutscher Seite.

Was gibt es sonst Neues in Leknica?

Erfreulicherweise kommen immer mehr Touristen. Wir zählen sie nicht, sondern können das anhand der Auslastung der Hotelplätze, der Pensionen und privaten Vermittlungen ausmachen. Der Hauptanteil der Besucher sind polnische und deutsche Touristen, aber auch zunehmend Camper aus ganz Europa. Wir liegen nahe der Campingmagistrale Niederlande-Ukraine und sind in den internationalen Camperverzeichnissen natürlich mit unseren touristischen Sehenswürdigkeiten und Angeboten vertreten. Inzwischen können wir zwei Fahrradverleihe anbieten. Unsere Feste wie das „Fest der regionalen Produkte“ Ende Mai und das Apfelbaumfest Ende September sind bei den deutschen und polnischen Besuchern sehr beliebt. Am Sieben-Brücken-Lauf haben in diesem Jahr erfreulicherweise viele Teilnehmer aus Deutschland teilgenommen.

Im vergangenen Jahr begannen Sie, ihre Bürger beim Einbau neuer Heizungen finanziell zu unterstützen. Wird das auch zukünftig so sein?

Auf jeden Fall. Im Interesse des Umweltschutzes im Tal der Neiße sind wir daran interessiert, dass die Schornsteine der Wohnhäuser im Winter immer weniger qualmen. Wenn wir den Heizungsbau fördern, dann verschwinden aus den Wohnungen die alten Öfen und werden durch zentrale Heizanlagen ersetzt, in denen ökologische Brennstoffe entsprechend den Umweltnormen zum Einsatz kommen. Erdgas ist in Leknica nicht verfügbar, wir sind nicht an das Gasnetz angeschlossen. Unser Angebot, 50 Prozent der Einbaukosten für moderne Heizungen zu übernehmen, haben im Jahr 2016 zwölf Hausbesitzer genutzt, für dieses Jahr haben wir 16 Anträge bewilligt und 2018 wird das Programm fortgeführt. Bislang haben wir noch keinen Antrag abgelehnt. Zudem überlegen wir, ob wir für den grundhaften Ausbau der Zurawskastraße und die Errichtung einer neuen Kläranlage an deren Ende die fünfzigprozentige Förderung der Wojwodschaft Lubuskie in Anspruch nehmen und den Eigenanteil über einen Kredit abdecken.

Gespräch: Jost Schmidtchen

