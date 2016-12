EU fördert soziale Stadtentwicklung Die Bescheide von der Aufbaubank sind eingetroffen. Roßwein kann unter anderem das Projekt Bürgerhaus angehen.

Die Bescheide von der Aufbaubank sind eingetroffen. Roßwein kann unter anderem das Projekt Bürgerhaus angehen. © MOMENT/Archiv

Ein wenig später als in Aussicht gestellt hat sich die Sächsische Aufbaubank (SAB) in Sachen EU-Förderprogramm zurückgemeldet. Es geht um das gebietsbezogene integrierte Handlungskonzept (GIHK). Mit Zuschüssen von mehr als 600 Millionen Euro sollen in diesem Programm soziale Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden.

Sowohl Leisnig als auch Roßwein hatten einen Förderantrag gestellt. Vereine und Unternehmen überlegten, was dazu beitragen könnte, Defizite abzubauen. In Roßwein soll das mit einem Bürgerhaus gelingen, in dem sich die Roßweiner zwanglos oder dazu treffen können, ihrem Hobby nachzugehen, in dem es Beratungsangebote, aber auch Kultur und anderes mehr gibt. Über das Förderprogramm soll zunächst derjenige finanziert werden, der das Haus und die Strukturen aufbaut. Mit dem Kirchgemeindehaus ist das passende Objekt gefunden. Bis Jahresende sollte noch feststehen, wie die Organisationsform Bürgerhaus aussieht, also ob sich ein noch zu gründender Verein um alle Belange kümmert oder es eine andere Möglichkeit gibt.

Das Projekt Bürgerhaus ist das umfangreichste, was sich Roßwein im GIHK auf die Agenda geschrieben hat. Mehrere Ideen lieferte auch das Jugendhaus. Es will eine mobile Jugendarbeit aufbauen, also zu den jungen Leuten rausgehen. Das Team um Vereinsvorsitzende Karolina Kempe hat vor, sich mit Kindern, in deren Elternhaus gesunde Ernährung kaum eine Rolle spielt, damit auseinanderzusetzen. Es könnten Obst und Gemüse ökologisch angebaut, gemeinsam Mahlzeiten zubereitet werden. Weiterhin gibt es Überlegungen für weitere sportliche sowie musikalisch-kulturelle Angebote. Nicht alle Familien könnten sich den Musikschulbesuch ihrer Kinder leisten, hieß es bei der Projektvorstellung im Stadtrat.

„Wir werden in den nächsten Wochen mit allen in Kontakt treten, die Projekte eingereicht hatten und die nächsten Schritte besprechen“, sagt Matthias Lange vom Bauamt der Stadt Roßwein. Er muss auch eine Absage weiterleiten, und zwar ans Mitteldeutsche Fachzentrum Metall (MFM). Das war bereit, Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge anzubieten. Allerdings: Das Asylbewerberheim in Roßwein ist inzwischen aufgelöst. Wie viele Geflüchtete dauerhaft in Roßwein leben werden, darüber gibt es keine Angaben.

Auch im Leisniger Rathaus ist Post von der Sächsischen Aufbaubank eingegangen. Das bestätigt Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Details stellt er zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht. Erst stünden darüber noch Gespräche an. Vier Projekte hatte Leisnig im GIHK-Programm eingereicht, eines davon unter der Überschrift „Netzwerk Bürgerhilfe“ zusammengefasst. Darunter fällt die Förderung einer Person, die die Fäden für die Abrechnung in den Händen hält. Beteiligen wollen sich die Fußballer mit einer Offensive „Freude an Bewegung“. Das Team des Alternativen Jugendzentrums (AJZ) könnte sich vorstellen, mit Kindern und Jugendlichen einen Lerngarten anzulegen und zu bewirtschaften.

zur Startseite