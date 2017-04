EU, Flüchtlingspakt, Todesstrafe – so geht es jetzt weiter Nach Erdogans Sieg beim Referendum denkt man in Brüssel über die Zukunft der Beitrittsverhandlungen nach.

„Neues System“ – Mit ihrer Schlagzeile auf Seite 1 zeigt die türkische Zeitung Hürriyet, was das mehrheitliche Ja beim Referendum vom Sonntag bedeutet. © dpa

Die ersten Äußerungen von Recep Tayyip Erdogan nach seinem knappen Sieg im Referendum um seinen geplanten Staatsumbau in der Türkei lassen wenig Hoffnung für eine Annäherung an die EU. Und in Brüssel werden erneut Rufe nach einem Ende der Beitrittsgespräche laut. Wie geht es nun weiter mit dem Nachbarn am Bosporus?

Wie steht es denn nun mit den Beitrittsverhandlungen zur EU?

Eigentlich laufen die Gespräche bereits seit 2005, allerdings nur schleppend. Lediglich 16 von insgesamt 35 Kapiteln sind seither geöffnet worden – ein einziges wurde abgeschlossen.

Was sind die Gründe für ausbleibende Fortschritte?

Vor allem die nach wie vor schwierigen Beziehungen mit Zypern und Ankaras Weigerung, den Inselstaat als EU-Mitglied anzuerkennen, standen einem Fortschritt im Weg. Nach dem im März 2016 vereinbarten Flüchtlingsabkommen sollte allerdings „neuer Schwung“ in die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei kommen.

Ist man seither denn vorangekommen?

Nein. Es wurden zwar zwei neue Kapitel im Wirtschafts- und Handelsbereich eröffnet. Wegen der Festnahme von Zehntausenden Oppositionellen, Journalisten und Richtern nach dem Putschversuch im Juli hatte das Europaparlament gefordert, die Gespräche vorläufig einzufrieren. Im Dezember beschlossen die Mitgliedsstaaten, vorerst keine neuen Kapitel zu öffnen.

Was passiert, wenn Erdogan die Todesstrafe wieder einführt?

Die Konsequenzen hat die EU immer wieder deutlich gemacht: Die Einführung der Todesstrafe ist mit den Grundprinzipien der Gemeinschaft nicht vereinbar. Erdogan würde der Europäischen Union damit einen Grund liefern, die Beitrittsgespräche zu beenden. Erdogan hat immer wieder angekündigt, ein erneutes Referendum über den Beitritt zur EU in Erwägung zu ziehen. Nach der Volksabstimmung vom Sonntag hatte der türkische Präsident angedeutet, ein Abbruch der Verhandlungen sei nicht so schlimm. Allerdings: Solange die Gespräche noch laufen, hat sein Land Aussicht auf Hilfsgelder, die die zu schwächeln beginnende Wirtschaft brauchen könnte. Der Machthaber kann seine eigene Position in der Türkei zudem durch den Stillstand in den Verhandlungen womöglich noch stärken, indem er gegen Brüssel mobil macht.

Was bedeutet das für den Flüchtlingspakt?

Wenn Erdogan den Flüchtlingsdeal aufkündigt, würde er sich ins eigene Fleisch schneiden. Denn die EU hat der Türkei bis 2018 bis zu sechs Milliarden Euro an Fördergeldern für die Versorgung der syrischen Flüchtlinge in dem Land zugesagt.

Hatte die EU nicht auch die Aufhebung der Visapflicht zugesagt?

Das ist richtig. Allerdings hat die Türkei die Bedingungen nicht erfüllt – zum einen das umstrittene Anti-Terror-Gesetz, zum anderen die eingeschränkte Meinungsfreiheit in dem Land stehen dem im Wege.

Welche Alternativen zu einem EU-Beitritt gäbe es denn?

Zwischen der EU und der Türkei besteht bereits seit 20 Jahren eine Zollunion, die den vergünstigsten Austausch von Waren ermöglicht. Die EU-Kommission hat bereits die Ausweitung auf Dienstleistungen, öffentliche Beschaffung und Agrarprodukte in Aussicht gestellt. Auch dafür wird Ankara Bedingungen erfüllen müssen.

zur Startseite