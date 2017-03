EU-Autohaus öffnet in Pethau Zwei Tschechen verkaufen ab April im Gewerbegebiet Fahrzeuge. Sie nutzen dabei Preisunterschiede aus.

Milan Dolezal ist einer der beiden Geschäftsführer der DV Leas & Rent GmbH. Sie eröffnen am 3. April im Gewerbegebiet Pethau das Autohaus „EU Cars Trade“, das mit Reimporten handelt. © Rafael Sampedro

Milan Dolezal und Stepan Vojtisek, beide Geschäftsführer der DV Leas & Rent GmbH, eröffnen am 3. April im Gewerbegebiet Pethau das Autohaus „EU Cars Trade“, direkt neben „Dirks Garage“. Nach der Mercedes Benz Niederlassung, dem Autohaus Hensel – das dritte Autohaus am Standort.

Das Geschäftsmodell ihres Unternehmens unterscheidet sich jedoch grundlegend von herkömmlichen, klassischen Autohäusern, die es in der Gegend bereits gibt. Es basiert auf dem Preisunterschied für Neuwagen innerhalb der Europäischen Union, das Unternehmen verkauft reimportierte Neuwagen verschiedener Marken. Bekanntlich sind die Nettopreise für Neuwagen in anderen Ländern der EU wesentlich günstiger als in Deutschland, weil die Autos dort entweder höher besteuert werden oder die Kaufkraft wesentlich geringer ist. Die Autohersteller geben ihre Neuwagen deshalb in diese Länder wesentlich günstiger ab, um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Tschechen kaufen Neuwagen in Ost- und Südeuropa, den Benelux-Staaten oder Spanien, kümmern sich um Überführung sowie Zulassung und geben einen Teil der Ersparnis an ihre Kunden weiter.

„Ich kann einen fabrikneuen Volkswagen Passat Komfortline 26 Prozent unter dem Listenpreis anbieten“, sagt Milan Dolezal. Solange der Reimport aus der EU stammt, drohen auch keine Nachteile bei Garantie- und Gewährleistungsansprüchen. Die Ersparnis für den Kunden ist bei jeder Automarke unterschiedlich, liegt im Schnitt bei 20 Prozent, in Einzelfällen sind bis zu 37 Prozent drin, so der Händler. Die Lieferzeiten der Fahrzeuge betragen in der Regel zwei bis vier Monate, bei einigen Herstellern kann es aufgrund der hohen Nachfrage aber auch zu wesentlich längeren Lieferzeiten kommen. „Im Prinzip kann ich alle Marken bestellen, aber nicht alle sind interessant, weil die Ersparnis auch sehr gering ausfallen kann“, so der Reimporteur.

Der Käufer eines Neuwagens kann sich sein Wunschauto genau so zusammenstellen wie beim Markenhändler. Dolezal unterbreitet ein Preisangebot, bestellt und überführt das Auto. So wie im klassischen Autohaus üblich, nimmt er beim Autokauf auch das alte Fahrzeug in Zahlung, kümmert sich um die Zulassung und bietet Finanzierungen verschiedener Banken oder der Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien an. Bestellung und Kaufvertrag werden nach deutschem Recht abgeschlossen, versichert er.

Auch Jahreswagen mit Werksgarantie, Vorführ- und Gebrauchtwagen sind im Angebot. Zehn bis 15 Neuwagen verschiedener Marken sollen künftig auf dem Gelände in Pethau stehen. Die Neuwagen sind für Käufer gedacht, die nicht lange warten möchten. Interessierte können sich die Angebote vorab auf der Internetpräsenz des Händlers oder im Internetportal mobile.de anschauen.

Neben der Bestellung von Neuwagen vermietet „EU Cars Trade“ auch Dachboxen für die Fahrt in den Urlaub. Die Preise variieren, je nach Größe der Box werden 50 bis 60 Euro pro Woche fällig.

Beide Geschäftsführer sind seit sechs Jahren in der Branche tätig und suchten sich den Standort an der Bundesstraße 96 aus, um sich dauerhaft in Deutschland zu etablieren. Zittau kam ins Spiel, weil im näheren Umfeld kein EU-Autohändler am Markt ist. „Außerdem ist es nicht weit bis nach Hause“, so Dolezal. Der gelernte Kaufmann spricht akzentfrei Deutsch, wuchs in Bayern auf und drückte auch dort die Schulbank.

