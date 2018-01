Etwas weniger Verkehr am Blauen Wunder Die Waldschlößchenbrücke wirkt sich auf die Nachbarn aus. Doch was geschieht nach der teilweisen Sperrung im April?

Dieses Bild wird es nicht mehr lange geben. Noch rollt der Verkehr auf dem Blauen Wunder auf drei Spuren. Eine davon wird bei den Bauarbeiten ab April gesperrt. © Sven Ellger

In einem Vierteljahr ist es so weit: Das Blaue Wunder wird zum Nadelöhr. Da gebaut wird, fällt eine Fahrspur stadteinwärts weg. Dann droht ein Verkehrschaos. Denn immer, wenn es Engstellen rund ums Blaue Wunder gab, waren lange Staus die Folge. Die Stadt will dabei testen, wie sich die längere Baustelle, die bis Oktober 2018 dauern soll, auf den Verkehr auswirkt.

Die SZ hatte bei der Stadt angefragt, wie sich der Fahrzeugstrom auf der stark belasteten Loschwitzer Brücke in den vergangenen Jahren entwickelt hatte. Eine erste Entlastung hatte die Eröffnung der Waldschlößchenbrücke im August 2013 gebracht. Rollten vorher noch über 32 000 Autos täglich über die Loschwitzer Brücke, so waren es nach der Freigabe am Waldschlößchen nur noch knapp 30 000.

Seitdem hat sich der Kfz-Verkehr nur geringfügig geändert, erläutert Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Allerdings ist er etwas zurückgegangen. Jedes Jahr wurden im September die Daten bei einer manuellen Verkehrszählung ermittelt. Fast gleich blieben die Zahlen 2013 mit 29 930 Kraftfahrzeugen am Tag und 2014 mit 30 220.

Danach sind sie bei diesen Zählungen im September leicht gesunken – 2015 auf 29 330, 2016 auf 28 410 und 2017 auf 28 290 Kfz. Dabei wurde festgestellt, dass auf der Brückenseite in Richtung Blasewitz, die im April zum Nadelöhr wird, täglich bis zu knapp 2 000 Fahrzeuge mehr unterwegs sind als in der Gegenrichtung. Vor der teilweisen Sperrung ist keine weitere Zählung geplant.

Die Stadt verfügt auch über eine Statistik, bei der der Durchschnitt des Verkehrs anhand der Pegelzählstelle an der Brücke über das ganze Jahr hinweg ermittelt wird. Der Trend ist dabei ebenfalls so wie bei den September-Zählungen.

Die Stadt untersucht schon jetzt, welche Verlagerungen des Verkehrs ab April zu erwarten sind, hat Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) mitgeteilt. Falls nötig, würden Hinweisschilder für eine weiträumige Umleitung des Verkehrs aufgestellt. Auch für Radfahrer soll eine Lösung geschaffen werden. Denn parallel zu den Bauarbeiten am Blauen Wunder wird auch auf der rechtselbischen Ausweichroute am Körnerweg gearbeitet. Er soll aber dennoch offen gehalten werden, versichert der Bürgermeister.

Viele befürchten, dass jetzt vollendete Tatsachen am Blauen Wunder geschaffen werden. Denn bereits im Luftreinhalteplan der Stadt ist vorgesehen, dass eine Fahrspur auf der Brücke zugunsten von Radstreifen wegfällt. Damit soll die Umweltbelastung reduziert werden. Aber erst nach den diesjährigen Bauarbeiten soll entschieden werden, ob die dritte Spur generell gesperrt bleibt oder nicht, versichert der Baubürgermeister.

Das Blaue Wunder soll bis 2030 umfassend saniert werden. Dieses Jahr werden verformte oder beschädigte Stahlteile erneuert, unter anderem die Geländer direkt neben der Straße. Dabei müssen Gerüste aufgestellt werden.

