Etwas mehr Arbeitslose Im Juli gab es im Landkreis mehr Arbeitslose als vor einem Monat. Grund zur Beunruhigung sei das aber nicht, sagt die Arbeitsagentur.

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge waren im Sommermonat Juli fast 7 000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 200 Personen mehr als noch im Juni, teilt die Agentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote ist somit leicht um 0,1 Prozentpunkte angestiegen und steht nun bei 5,4 Prozent. „Sie liegt weiterhin deutlich unter sechs Prozent, das spricht für einen soliden Markt“, sagt Gerlinde Hildebrand, die Leiterin der Pirnaer Arbeitsagentur. Nur in der Region Sebnitz gab es weniger Arbeitslose als im Juni.

Deutschlandweit waren im Juli 2,5 Millionen Menschen arbeitslos, das entspricht einer Quote von 5,6 Prozent. Dabei unterscheiden sich die Zahlen zwischen Ost- und Westdeutschland jedoch stark. Waren in den alten Bundesländern 5,2 Prozent aller Bürger im erwerbsfähigen Alter ohne Arbeit, so waren in den neuen Ländern 7,4 Prozent der Menschen arbeitslos gemeldet.

Im Landkreis führt Gerlinde Hildebrand den leichten Anstieg vor allem auf Schüler zurück, die sich nach dem Schulabschluss beziehungsweise dem Abschluss ihrer Lehre kurzzeitig arbeitslos melden, bevor sie eine neue Tätigkeit beginnen. „Andererseits wirkt sich die Sommerpause der Unternehmen nun aus“, so Hildebrand. Im Sommer würden die Firmen erfahrungsgemäß weniger Stellen besetzen. Dass die Arbeitslosigkeit im Juli leicht ansteigt, hat die Arbeitsagentur erwartet. Aber: Im Juli vor einem Jahr waren im Landkreis noch fast 1 000 Menschen mehr arbeitslos als heute. Damals betrug die Arbeitslosenquote 6,2 Prozent.

Positiv ist auch, dass im vergangenen Monat wieder mehr freie Stellen bei der Arbeitsagentur gemeldet wurden. Im Landkreis führt die Arbeitsagentur in ihrer Stellenbörse aktuell gut 2 126 Jobs – so viele wie nie zuvor. Neue regionale Jobangebote kommen derzeit vor allem aus der Zeitarbeitsbranche, aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem Handel.

