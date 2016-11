Etwas Freude und ein bisschen viele Chancen Dynamo verschenkt seinen Heimsieg am Geburtstag des Trainers. Doch der feiert trotzdem.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wenn Bochums Ausgleichstor durch Peniel Mlapa nicht gefallen wäre, Uwe Neuhaus hätte sich ganz sicher noch mehr gefreut. © Robert Michael Wenn Bochums Ausgleichstor durch Peniel Mlapa nicht gefallen wäre, Uwe Neuhaus hätte sich ganz sicher noch mehr gefreut.

Geburtstagsgeschenke hat es für ihn trotzdem gegeben, von der Vereinsführung unter anderem einen roten Umschlag. Bei der Frage nach der darin vermuteten Gehaltserhöhung beweist er Konterstärke. „Bargeld“, lautet seine Antwort.

Das ganze Stadion singt, und der Trainer winkt. Spielverderber oder gar Partycrasher, wie es neudeutsch heißt, will Uwe Neuhaus nicht sein – am liebsten jedoch sofort nach Schlusspfiff das Spielfeld verlassen. Geht aber nicht, Anweisung der Geschäftsleitung. Während rund 28 000 Zuschauer den Klassiker Happy Birthday anstimmen, überreichen Michael Born und Ralf Minge dem Jubilar ein kleines Präsent samt Blumen. Dann, nach dem Dankeschönwinken ins Publikum, darf er endlich weg – und dieses unnötige 2:2 gegen den VfL Bochum an seinem 57. Geburtstag erst einmal sacken lassen.

„Geburtstag hin, Geburtstag her, das spielt keine Rolle. Natürlich wünscht man sich ein kleines Geschenk in Form von drei Punkten, und wir waren ja auch ganz nah dran“, sagt Dynamo Dresdens Cheftrainer später, als er den Spielverlauf rekapituliert und von vier klaren Chancen spricht, von „richtig dicken Dingern“. Weil seine Mannschaft – konkret Akaki Gogia (42.), Aias Aosman (51., 56.) sowie Erich Berko (68.) – diese Möglichkeiten nicht nutzte und Bochum stattdessen in der 85. Minute den in dieser Phase durchaus verdienten Ausgleich erzielte, stellt Neuhaus mit der Weisheit des Alters fest: „Das muss man am Ende akzeptieren.“

Mit dem wenig zufriedenstellenden Ergebnis am Ehrentag hat er sich schnell abgefunden, einigermaßen jedenfalls. „Das trenne ich schon. Ich bin ja nun auch nicht der besessene Geburtstagsfreak, der alles darauf fokussiert und unbedingt einen schönen Tag haben will. Fußball ist Fußball. Drei Punkte sind mir lieber als mein Geburtstag“, betont Neuhaus, ehe er sich guten Mutes zur privaten Feier verabschiedet.

Das Dynamo-Zeugnis: Aosman meldet sich zurück zurück 1 von 14 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 3: Fußballerisch selten so oft gefordert, löst Bochums Pressing aber gut auf und auch ansonsten sicher. Nur beim 2:2 wirkt er unglücklich. Niklas Kreuzer: Note 3: Hat nicht nur die meisten Ballkontakte, sondern ist auch der meistgefoulte Spieler. Im Offensivdrang dadurch oft gestoppt. Jannik Müller: Note 3: Hat ordentlich zu tun mit dem robust spielenden Mlapa, den er lange Zeit erfolgreich bearbeitet – und doch nicht am 2:2 hindern kann. Florian Ballas: Note 3: Bochums Pressing macht ihm vor allem anfangs zu schaffen. Am Ende mit den meisten Fehlpässen, 18 von 30 landen beim Gegner. Fabian Müller: Note 3: Weiß mit dem Platz nach vorn selten etwas anfangen. Stoppt ab statt bis zur Grundlinie zu gehen. Sicherheit geht bei ihm immer vor. Marco Hartmann: Note 3: Die Angriffe der Gäste sind stets gefährlich. Ist ständig beschäftigt, die Balance zu halten. Deshalb kaum mit Offensivakzenten. Niklas Hauptmann: Note 2: Nach wie vor eine Bereicherung. Extrem ballsicher hat er meist eine Idee – und verdient sich mehrfach Szenenapplaus. Aias Aosman: Note 2: Bis zu seinem 1:1 läuft die Partie komplett an ihm vorbei. Leitet anschließend das 2:1. Nach der Pause stark – auch im Chancenvergeben. Erich Berko: Note 3: Lange Zeit blass, woran auch der Seitenwechsel mit Gogia nichts ändert. Bereitet dann das 2:1 vor und steigert sich in zweiter Hälfte. Akaki Gogia: Note 2: Auch ohne Treffer wieder der Auffälligste. Hat Pech, dass sein Schuss nach sechs Minuten auf der Linie geklärt wird. Stefan Kutschke: Note 3: Sieht zu Beginn kaum einen Ball. Mit der Vorarbeit zum 1:1 und seinem 2:1 drin im Spiel – bis die Kräfte schwinden. Andreas Lambertz: Note 4: Nach der Einwechslung sofort mit Fehlpass. Erwischt nicht den besten Tag. Seine Körpersprache passt dazu. Nicht zu bewerten: Pascal Testroet, Nils Teixeira. (SZ/-yer)

„Ich habe viele Freunde zu Hause, wird schon. Das schöne ist, dass ich in Gesellschaft bin, wo nicht nur über Fußball gesprochen wird“, verrät er noch und erzählt, was denn dann Thema ist: „Alte Geschichten, gemeinsame Urlaube, schöne Zukunft ...“ Vermutlich hätte er auch noch die Menüfolge des Abends ausgeplaudert, so entspannt ist er für den Moment – und dieses Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt, schon fast vergessen. „Ausblenden geht aber auch nicht“, entgegnet Neuhaus also und blickt doch noch einmal zurück.

Streng genommen hat dieser Samstag ja schon nicht perfekt angefangen. Das erwartete Geschenk von seiner Frau Britta habe es natürlich gegeben. Das Ständchen der Mannschaft aber, die beim gemeinsamen Frühstück schon das Happy Birthday anstimmte, „klang ein bisschen gezwungen“, meint Neuhaus schmunzelnd. Seine Einschätzung trifft jedoch irgendwie auch auf den Spielbeginn zu.

Mit dem erwartet offensiven Auftreten der Bochumer haben die Dresdner offensichtliche Schwierigkeiten, weder Torwart Marvin Schwäbe noch die Innenverteidiger können das Spiel wie gewohnt ungestört mit Kurzpässen aufbauen. Die erste Chance hat jedoch Dynamo in der sechsten Minute. Gogia jubelt sogar schon, aber Nico Rieble schlägt den Ball noch weg. Ob das vor, auf oder hinter der Torlinie gewesen ist? Alle rätseln, Neuhaus inklusive. „Keene Ahnung“, sagt der gebürtige Westfale, der lange in Berlin gelebt hat und sich inzwischen offenbar in Dresden hörbar heimisch fühlt.

Stattdessen geht Bochum nach einer einstudierten Eckballvariante in der 15. Minute in Führung – und bei Dynamo sichtlich wenig. Für das Hallo-wach-Signal sorgt dann abermals Gogia, der sich auf der Außenbahn erstklassig durchsetzt, Stefan Kutschke anspielt und Aosman dessen Ablage zum 1:1 nutzt. Kurz vor der Pause trifft Kutschke dann sogar zum 2:1, und das Spiel hätte endgültig zur vorfristigen Party werden können, wenn Gogia keine zwei Minuten später den Ball völlig freistehend im leeren Tor untergebracht hätte. Doch Dynamos Bester schießt volley und mit vollem Risiko übers Tor.

Nach Wiederbeginn folgen nacheinander die drei weiteren Möglichkeiten. Bei Aosmans Schüssen hält Torwart Manuel Riemann sensationell und Berkos Kopfball rettet Dominik Wydra auf der Torlinie. „Wenn das 3:1 fällt, gewinnen wir“, meint Neuhaus, und Bochums Trainer bestätigt das. „Einen Sauerstoffwagen“, meint Gertjan Verbeek hätte seine Mannschaft in der Phase gebraucht. Am Ende reicht die eine Chance kurz vor Schluss, als Peniel Mlapa per Kopf den Ausgleich erzielt – und damit den vierten schwarz-gelben Sieg hintereinander verhindert. „Dynamo hatte ein bisschen viele gute Chancen. Wir können zufrieden sein mit dem Punkt“, betont der Ex-Dresdner Anthony Losilla, und er freut sich schon aufs Wiedersehen im nächsten Jahr – „wenn Dynamo nicht aufsteigt“.

Soweit ist noch lange nicht. Was bleibt vom Samstag, ist erst mal das sechste ungeschlagene Spiel in Folge sowie die Erkenntnis von Gogia: „Vergangene Woche haben wir gegen Fürth genauso viele Chancen, machen aber das entscheidende 2:0. So ist halt Fußball.“ Zumindest um die Laune des Trainers macht er sich keine Sorgen. „Ein Punkt ist besser als null Punkte, oder?“ Findet Neuhaus am Ende des Tages auch.

zur Startseite