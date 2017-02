Etwas Bleibendes schaffen Im Juni läuft wieder die 48-Stunden-Aktion. Jugendgruppen können sich jetzt anmelden.

© Symbolbild: Frank Baldauf

Vom 9. bis 11. Juni werden wieder Hunderte Jugendliche aus dem Landkreis Bautzen im Zuge der 48-Stunden-Aktion etwas Bleibendes für ihren Heimatort schaffen. Bei der Auswahl der Projektideen sind den Jugendlichen keine Grenzen gesetzt: Spielplätze können auf Vordermann gebracht, Jugendräume renoviert oder Schulhöfe umgestaltet werden. Aber auch die Organisation eines Kinderfestes, Theaterstücks oder einer Ausstellung ist denkbar. Bei den Dorferneuerungsprojekten geht es darum, zentrale Orte im ländlichen Raum attraktiver zu gestalten.

Das tut die Landjugend, indem sie zum Beispiel Bushaltestellen neu herrichtet, Fassaden streicht, öffentliche Plätze gestaltet oder Wanderwege errichtet. Im Zuge der Tourismusprojekte verbessern und verschönern Jugendliche die Infrastruktur für Besucher. So gestalten sie Rastplätze, pflegen Parkanlagen oder erneuern Ausschilderungen.

Es sind auch Projekte zum Schutz von Natur und Umwelt möglich. Die notwendigen Materialien, Geräte und Helfer suchen sich die Jugendgruppen selbst, wobei der Rat, die Mithilfe und Unterstützung von Anwohnern und regionalen Wirtschaftsunternehmen oft gefragt sein werden. So bunt wie die Ideen sind auch die Jugendgruppen. Ob Jugendinitiativen, Jugendklubs, Jugendfeuerwehr, kirchliche Jugendgruppen, Sportvereine oder Schulklassen – hier dürfen alle mitmachen, die eine gute Idee in die Tat umsetzen möchten.

Zum sechsten Mal wird unter den Teilnehmern der Sonderpreis der Sparkassen ausgeschrieben. Die Projektauswahl und der Entscheid über die Höhe der einzelnen Prämien finden im Zuge der Jurysitzung im Mai statt. Zu den Bewertungskriterien gehören Aspekte wie Gemeinnützigkeit, die Wirksamkeit des Projektes in der Öffentlichkeit, Nachhaltigkeit und der Ideenreichtum der Aktionsgruppe. Die Gewinner werden zur Auftaktveranstaltung am 8. Juni im Kreistagssaal in Bautzen bekannt gegeben. (SZ/aw)

Anmelden können sich interessierte Gruppen auch unter www.48h-bautzen.de.

