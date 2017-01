Etwa 60 Aussteller bei erster Messe

Der Verein „Gemeinsam für Neustadt“ steckt mitten in den Vorbereitungen für eine Messe, die am 18. März erstmals in der Neustadthalle stattfinden soll. Laut Vereinsvorsitzender Kathrin Vogel haben sich dafür bislang etwa 60 Aussteller angemeldet. Zwischen 10 Uhr und 17 Uhr können sich bei der Messe Neustädter Unternehmen, Vereine und jeder, der daran mitwirken möchte, präsentieren. Handwerksbetriebe, Baufirmen, Autohäuser oder auch Sport- und Kulturvereine sind bereits dabei. Für sie soll die Messe nicht nur eine Chance sein, sich öffentlich vorzustellen, sondern auch, sich mit anderen Gewerbetreibenden oder Initiativen zu vernetzen.

Geplant ist, die Besucher während des Tages zu allgemeinen Unternehmerthemen mit Kurzvorträgen zu informieren. Auch thematische Messebereiche sind geplant, zum Beispiel zum Thema Hochzeit. Eine Abendveranstaltung mit Musik und Tanz soll den gelungenen Tag abschließen. Der Verein will nun Handwerker, Gewerbetreibende, Vereine und Unternehmen begeistern, gemeinsam diese Messe mit Ausstellungen sowie Außergewöhnlichem zum Anschauen vorzubereiten. (SZ)

