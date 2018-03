Etliche verpatzte Generalproben

Einige Fußball-Landesklässler werden hoffen, dass sich das Sprichwort der verpatzten Generalprobe bestätigt. Eine Woche vor dem 15. Spieltag in der Landesklasse Mitte unterlag der SV Bannewitz der SG Crostwitz mit 3:4. Paul Szuppa (18.), Michal Musil (25.) und Maximilian Genschmar (57.) trafen für den SVB ins Schwarze. Gabriel Gärtner (14.), Josef Nemec (32., 64.) und Trainersohn Tom Hentschel (53.) erzielten die Treffer für den Vertreter aus der Landesklasse Ost.

Der Hainsberger SV setzte sich beim Liga-Kontrahenten in Possendorf 4:2 (3:0) durch. Paul-Bruno Fleischer (21.), Kevin Schur (25.), Marian Weinhold (28.), Mildo Marques (72.) waren für den HSV erfolgreich. Spieler-Trainer Andre Heinisch markierte die Tore der Possendorfer (53., 66.). Der FV BW Stahl Freital unterlag in Laubegast mit 1:2 (1:1). Lukas Hauptmann (44.) und Christian Richter (58.) erzielten die Treffer für den Tabellenvierten der Landesklasse Ost, Philipp Rehn hatte die Freitaler nach 16 Minuten in Führung gebracht. (js)

