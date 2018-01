Etikettenhersteller sucht Nachwuchs Erst vor wenigen Monaten zog Labelprint ins Zeithainer Elektrolager – und will nun weiter wachsen.

Ein Mitarbeiter hängt auf diesem Symbolfoto eine neue Papierrolle für Klebeetiketten an eine Beschichtungsmaschine. Ähnliche Maschinen werden auch beim Verpackungsspezialisten harder-online GmbH in Zeithain zum Einsatz kommen. Die Firma sucht Auszubildende und stellt sich deshalb auf der „KarriereStart“ vor. © Harry Melchert / dpa

Zeithain. Die Verpackungsspezialisten der harder-online GmbH aus Zeithain werden erstmals auf der „KarriereStart“ in Dresden mit einem eigenen Stand vertreten sein. Vom 19. bis 21. Januar präsentiert das Unternehmen auf der größten Bildungs-, Job- und Gründermesse des Freistaates seine Job- und Ausbildungsangebote, heißt es in einer Mitteilung.

„Unser Unternehmen ist in den letzten Jahren überproportional gewachsen, die Mitarbeiterzahl hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt und wird weiter wachsen“, begründet Inhaber Stefan Harder die Teilnahme. Von daher sei es wichtig, den zukünftigen Bedarf an Fachkräften aus der Region zu decken und selbst Ausbildungsplätze für moderne Druckberufe zu schaffen. In diesem Jahr wolle das Druckunternehmen Medientechnologen Druck und Druckweiterverarbeitung ausbilden.

Die harder-online GmbH ist ein europaweit agierender Systemhersteller von Verpackungsmitteln. Unter der Marke „labelprint24“ werden Etiketten, Mehrlagenetiketten, Faltschachteln, Beipackzettel und Versandkartons hergestellt. Erst 2017 war das Unternehmen von Großenhain nach Zeithain umgezogen. (dpa/SZ)

