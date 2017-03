Etappensieg für Schellerhau Die Sportgemeinschaft hat bei einer Radioaktion einen Tausender gewonnen. Mit der Hilfe der Anhänger kann die Summe verdoppelt werden.

Schellerhau im Osterzgebirge verbindet man natürlich in erster Linie mit dem Wintersport – hier ein Archivfoto vom Kammlauf vor ein paar Jahren. Doch die Sportgemeinschaft hat viel mehr zu bieten. © SZ-Archiv

Große Freude am Freitagmorgen bei der Sportgemeinschaft Schellerhau: Bei der Aktion von Hitradio RTL „Scheine für Vereine“ hat der Verein 1 000 Euro für die Vereinskasse gewonnen. Der Verein hatte sich auf der Internetseite des privaten Radiosenders beworben, war am Freitag früh im Programm genannt worden und hatte sich innerhalb der Frist von 15 Minuten beim Sender gemeldet.

Am Freitagnachmittag kann der Verein die Summe sogar noch verdoppeln. Aber dazu braucht er Hilfe. Der Verein lädt Vereinsmitglieder, Freunde, Kollegen oder Nachbarn ein, sich zwischen 16 Uhr und 17 Uhr auf dem kleinen Marktplatz in der Ortsmitte von Schellerhau zu treffen. Je mehr Leute kommen, desto besser. Denn pro anwesender Person legt Hitradio RTL jeweils fünf Euro für die Vereinskasse obendrauf – bis zu einem Maximalbetrag von noch einmal 1 000 Euro.

Wer die SG Schellerhau also unterstützen möchte, kommt am Nachmittag zum Treffen und lässt es so in der Vereinskasse klingeln. (szo)

