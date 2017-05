Etappe geschafft Ein Bulleritzer und seine Freundin wollen mit dem Rad nach Thailand fahren. Die ersten Grenzen liegen hinter ihnen.

Die beiden Abenteurer Lena Brüchmann und Stefan Miertschink. © Rene Plaul

Die beiden Abenteurer Stefan Miertschink und Lena Brüchmann sind inzwischen in Budapest angekommen. Der ehemalige Bulleritzer und seine Freundin wollen in einem Jahr mit dem Rad bis nach Thailand fahren. Sie starteten eine Woche vor Ostern in Bulleritz und sind inzwischen durch Tschechien, Österreich, die Slowakei und eben auch Ungarn gefahren. Der aktuelle Rastplatz der beiden lässt sich auf ihrer Internetseite Alles-in-12-Taschen.de nachvollziehen. Dort posten der Software-Entwickler und die Architektin regelmäßig, wo sie sich gerade befinden und was sie auf ihrer Tour erlebt haben.

Stefan Miertschink ist in Bulleritz aufgewachsen und lebt inzwischen mit Lena Brüchmann in Hamburg. Die Tour um die halbe Welt war schon lange ein Traum von den Naturfreunden, die auch sonst ihren Urlaub meist mit Wandern oder auf dem Rad verbringen. Sie haben für die Reise ihre Jobs gekündigt und wollen auf der Tour vor allem Geschichten sammeln. (SZ/pre)

