ESV lädt zur Frühjahrsregatta Eine tolle Resonanz! Über 300 Sportler aus 18 Vereinen haben sich am Wochenende in Westewitz angesagt.

Am Wochenende wird es auf der Regattastrecke bei Westewitz wieder viele spannende Läufe der Rennkanuten aus 18 Vereinen geben, bei denen Zuschauer gern gesehen sind. © André Braun

Am Wochenende wird das Muldenufer bei Westewitz einem bunten Ameisenhaufen gleichen. Unzählige Zelte, Kleintransporter, Boote und Sportler zeugen dann davon, dass der ESV Lok Döbeln zu seiner 32. Frühjahrsregatta eingeladen hat.

Bereits Ende April haben die Gastgeber nach der Winterpause die Strecke zwischen Hochwehr und Brücke aufgebaut. Entsprechend können die Sportler nun anreisen. Insgesamt haben 18 Vereine aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit rund 340 Sportlern zu diesem ersten Döbelner Saisonhöhepunkt gemeldet. Entscheidungen auf dem Wasser wird es in 73 Finalläufe davon 29 Pokalläufen geben. Die Rennen werden über 200 und 500 Meter ausgetragen. Gestartet wird in den Bootsklassen: Kajak (K1, K2, K4) und Canadier (C1, C2, C4). Am Sonnabend werden von 11 bis 18.20 Uhr die Qualifikationswettbewerbe durchgeführt. Dazwischen bestreiten die Jüngsten (2007 - 2009) ihre Finalläufe über die 200 Meter. Am Sonntag beginnen die Finalläufe dann 8.30 Uhr, gegen 15.25 Uhr wird das letzte Rennen gestartet. Für den ESV Lok Döbeln gehen Benjamin Brosselt, Jette Finger, Karl Fuchs, Johanna Funke, Anton Herrmann, Hanna Herrmann, Lennox Meding, Alyssa Müller, Lemmy Pönitz und Timo Seidel an den Start. Für das leibliche Wohl der Sportler und Zuschauer wird an der Strecke gesorgt sein. (DA/ab/dwe)

zur Startseite