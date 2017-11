Essen kostet mehr und Studieren wird teurer Die Neuerung betrifft auch das Görlitzer Wohnheim. Grund dafür sind die steigenden Instandhaltungskosten. Diese sollten eigentlich vom Freistaat finanziert werden.

Das Studentenwohnheim Vogtshof steht mitten in der Altstadt von Görlitz, direkt neben der Peterskirche © nikolaischmidt.de

Im nächsten Jahr kommt es zu Preissteigerungen für die Studenten. So werden sich ab 1. Januar 2018 die Mieten in den Studentenwohnheimen wegen der steigenden Instandhaltungskosten um durchschnittlich 6,50 Euro erhöhen. Auch das Essen in den Mensen kostet dann etwa 1,5 Prozent mehr. Zudem erhöht sich der Semesterbeitrag um 5,40 Euro auf dann 82,90 Euro. Der größte Teil dieser Erhöhung entfällt ebenfalls auf Mensen und Cafeterien, der kleinere Teil auf die Psychosoziale Beratungsstelle und die Sozialberatung. Es sind vor allem die Instandhaltungen der Mensen, die viel Geld kosten.

Diese Kosten sollten eigentlich vom Freistaat finanziert werden. Die Landeszuschüsse reichen dafür jedoch schon längst nicht mehr. Matthias Lüth, Student der TU Dresden und gleichzeitig Vorsitzender des Verwaltungsrates des Studentenwerks Dresden, fordert daher: „Es ist Aufgabe des Landes, die eigenen Liegenschaften nicht nur zu errichten, sondern auch deren Erhaltung zu finanzieren.“ (sts)

