Essen kostet künftig mehr Für Studenten wird die Erhöhung der Mensapreise zum ernsten Problem, sagt der Studentenrat der TU Dresden.

Der Studentenrat (Stura) der TU Dresden kritisiert die Preissteigerungen beim Dresdner Studentenwerk. Letzteres hatte erklärt, dass die Preise für das Mensaessen und auch der Semesterbeitrag steigen werden. Ab Januar erhöhen sich die Grundbeträge für das Mensaangebot um 1,5 Prozent, die Preise in den Cafeterien um vier Prozent. Der Semesterbeitrag steigt ab dem Sommersemester um 5,40 Euro. Fünf Euro davon entfallen ebenfalls auf die Hochschulgastronomie.

Im Verwaltungsrat des Dresdner Studentenwerks war Ende Oktober über die Erhöhung abgestimmt worden. Dort sitzen auch studentische Vertreter. Die stimmten der Anhebung ebenfalls zu, allerdings unter Protest. Sie seien in ihrem Abstimmungsverhalten nicht frei von Sachzwängen, erklärt Christian Soyk, im Stura Referent für das Studentenwerk. „Sie stehen in der Verantwortung, den Betrieb des Studentenwerks ohne massive Qualitätseinbußen durch einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan aufrechtzuerhalten.“ Des Weiteren hätte eine Ablehnung des Wirtschaftsplans die Preis- und Beitragserhöhungen nicht verhindern können.

Die höheren Preise belasten das Portemonnaie der Studenten in Dresden deutlich, sagt Claudia Meißner, Geschäftsführerin Soziales im Stura. „Zwar wurden die Bafög-Sätze im Jahr 2016 deutlich erhöht, jedoch sinkt die Zahl der Bafög-Empfänger aufgrund fehlender Anpassungen der Freibeträge bei den Eltern seit 2012 konstant.“ In Summe müssen die Studierenden ab 2018 mehr als 270 Euro Semesterbeitrag zahlen. Das Studentenwerk begründet die Erhöhung mit den sinkenden Studentenzahlen. Im Vergleich zum Wintersemester 2013/14 gibt es inzwischen knapp 4 000 Beitragszahler weniger in Dresden, Zittau und Görlitz. Personal- und Sachkosten sind durch die letzten Tarifverhandlungen und die allgemeine Inflation jedoch gestiegen. Die jährlichen Landeszuschüsse stiegen letztmalig 2015. Im letzten Jahr konnte eine Erhöhung noch durch den Abbau von Rücklagen verhindert werden. Die sind nun allerdings aufgebraucht. (jam)

