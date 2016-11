Essen in Stadt-Kitas wird teurer Ab Januar 2017 sind das bei Vollverpflegung insgesamt 70 Cent mehr pro Tag.

Die Essenpreise in den städtischen Kitas sind seit fünf Jahren stabil, sagte OB Bert Wendsche (parteilos) jetzt im Sozialausschuss. Nun wurden die tatsächlichen Kosten für 2015 ermittelt – für Frühstück und Vesper sowie fürs Herstellen und den Transport des Mittagessens. So liefert die Kochküche in Naundorf an fünf städtische Kitas mit Kindern im Vorschulalter Frühstück, Mittagessen, Vesper und Getränke. Das bedeutet pro Jahr etwa 82 000 Mittagessen und dazu 150 000-mal ausgeteiltes Frühstück und Vesper.

Jetzt werden die Preise dafür angepasst. Laut sächsischem Kita-Gesetz müssen die Erziehungsberechtigten neben dem Elternbeitrag einen Verpflegungskostenersatz entrichten. Der Sozialausschuss beschloss, dass die Eltern für Frühstück und Vesper ab dem 1. Januar 2017 die kompletten Kosten zahlen. Konkret sind das 83 Cent je Frühstück und je Vesper, bisher waren es 50 Cent. Die Umlage der nicht gedeckten Kosten auf die Elternentgelte entfällt damit, heißt es von der Stadt.

Der Preis fürs Mittagessen wird noch ohne die Personalkosten der Ausgabeküchen berechnet und steigt je Essen um vier Cent auf 2,24 Euro. Das bedeutet bei Vollverpflegung 70 Cent mehr pro Tag.

Zum 1. Januar 2018 soll sich bei den Essenpreisen noch etwas ändern. Bis dahin wolle man in allen Kitas – bei städtischen und freien Trägern – die Personalkosten für die Essenausgabe ermitteln, die künftig kostendeckend erhoben werden sollen. Im Frühjahr gebe es dazu Gespräche mit den Trägern, so der OB. Dann sollen die Eltern die tatsächlichen Essenkosten tragen, die nicht mehr verdeckt in die Betriebskosten eingerechnet werden. An denen beteiligen sich die Eltern jetzt mit 30 Prozent, in der Krippe mit 23 Prozent.

In Schulen und Horten mit privaten Essenanbietern werden diese Kosten schon mit berechnet. (SZ/IL)

