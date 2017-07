Essen für Bannewitzer Knirpse wird teurer Fast alle Kinder erhalten bald das Mittagessen von einem Anbieter. Das hat seinen Preis.

Emilia greift zu. Zu Nudeln sagen Kinder nicht Nein. In der Possendorfer Kita wird seit Kurzem das Mittagessen von Apetito serviert – bald mit Aufpreis. © Oberthür

Bloß nichts verschütten. Emilia hält endlich ihren Teller in den Händen. Nudeln mit Gulasch. Das geht immer. Für die Knirpse in der Possendorfer Kita „Windmühle“ dürfte das Mittagessen jetzt ein bisschen anders schmecken. Das sollte es zumindest. Denn ab sofort liefert der Anbieter Apetito die warmen Mahlzeiten in die Küche. Ein Unternehmen, das seinen Hauptsitz im westfälischen Rheine hat. Mit Rückendeckung der Eltern hat die Bannewitzer Rathausspitze den Wechsel veranlasst – und dafür investiert. Da in den vergangenen Monaten neben dem Nachwuchs auch die Bauarbeiter ein und aus gingen und in dem Haus mithilfe eines Anbaus weitere Kapazitäten für 19 Kinder schafften, wurde auch die Küche gleich mit umgebaut und vergrößert. Zum einen wäre die ohnehin schmale Küche für die hinzukommenden hungrigen Mäuler zu klein geworden. Zum anderen wollte die Rathausspitze schon länger den Essenanbieter wechseln. Damit Apetito die Possendorfer Kinder versorgen kann, war aber ein Umbau der Küche notwendig. Denn das Mittagessen kommt jetzt nicht mehr fertig gekocht in Assietten, sondern wird schockgefrostet angeliefert und muss von dem Servicepersonal vor Ort erwärmt werden. Das bedeutet für die Mitarbeiter in der Kita zwar mehr Arbeit. Der Frischefaktor aber komme gut an, resümiert die stellvertretende Kita-Leiterin Andrea Reuhl. „Die Kinder mussten sich erst wieder an knackiges Gemüse gewöhnen“, sagt sie und lächelt. Auch für die Kinder, die eine Allergie gegen bestimmte Nahrungsmittel haben, verbessert sich die Situation. Sie können nun gezielt ihr Wunschessen zusammenstellen.

Dafür müssen aber auch Eltern für die warme Mahlzeit ihrer Kinder künftig etwas mehr bezahlen – nicht nur in Possendorf. Die Gemeinde Bannewitz hat nun auch die neuen Essenspreise für die insgesamt 446 Kinder in den kommunalen Kitas festgelegt. Das Ziel: Alle Eltern, egal welche Kita ihr Kind besucht, sollen denselben Preis für das Mittagessen zahlen. „Uns ist Gerechtigkeit an dieser Stelle wichtig“, erklärt Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) die Entscheidung. Demnach kostet die warme Mahlzeit inklusive Getränke ab September in den Kindereinrichtungen in Bannewitz, Boderitz, Possendorf und Hänichen insgesamt 3,25 Euro. In der Kita Bannewitz beispielsweise kostet damit das Mittagessen zehn Cent mehr als bisher. Auch Frühstück und Vesper werden jeweils um sieben Cent teurer. Der Grund in der Preissteigerung liege laut Gemeindeverwaltung nicht an den höheren Personalkosten, sondern an den Mehrkosten für das Essen selbst. Während in Possendorf vom neuen Anbieter Apetito vorerst noch kein Frühstück geliefert wird, kostet dieses in den Kitas Bannewitz und Boderitz künftig jeweils 42 Cent, ebenso die Vesper, die in allen drei genannten Einrichtungen angeboten wird. Diese Kosten kommen also noch zum Mittagessenspreis von 3,25 Euro hinzu.

Neben Bannewitz und Possendorf, wo nun bereits Apetito auf den Tisch kommt, soll ab September auch die Boderitzer Kita nachziehen. Im August, so die Rathausspitze sind die Umbauten in der Küche geplant. Rund 15 000 Euro werden dafür investiert. Sogar die neue Kindertagesstätte, die derzeit an der Boderitzer Straße in Bannewitz von dem freien Träger der Thüringer Sozialakademie gebaut wird, soll mit dem Start ab September das Essen von Apetito servieren. Die Kita im Ortsteil Hänichen bleibt damit die einzige kommunale Einrichtung, die nicht zum westfälischen Essenanbieter wechselt, sondern weiterhin die warme Mahlzeit vom Hänichener Versorgungsservice bezieht. Der Einrichtung fehle es grundlegend am Platz, um auch hier das Apetito-Konzept einzuführen, erklärt die Rathausspitze. Auch hier zahlen die Eltern den Einheitspreis von 3,25 Euro für eine Portion Mittagessen ihrer Kinder. Frühstück und Vesper werden nicht angeboten.

Auch wenn viele Eltern für das Kita-Essen ihrer Kinder ab September etwas mehr bezahlen müssen, haben sie damit für die nächsten zwei Jahre Planungssicherheit. Bis Ende August 2019 bleibt der Preis fürs Mittagessen von 3,25 Euro bestehen. Sollte es zwischenzeitlich zu Preissteigerungen kommen, übernimmt die Kosten die Gemeinde. So, wie in der Vergangenheit gehandhabt. Darin waren sich alle Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung einig.

