Esprit zieht in ehemaligen Schuhhof Ab März wird die Marke auf der Berliner Straße angeboten: Ein Zeichen für Vertrauen in die Görlitzer Kaufkraft.

Im März zieht Esprit im ehemaligen Schuhhof auf der Berliner Straße ein. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Die Schaufenster weisen überdeutlich darauf hin. Und die Görlitzer Damenwelt kann sich freuen: Ab März wird es auf der Berliner Straße auf einer Fläche von 250 Quadratmetern Kleidung der Marke Esprit geben. „Wir werden das Geschäft als Franchise-Unternehmen für Esprit betreiben“, sagt Christian Rauer, Geschäftsführer des benachbarten Modehauses Rauer.

Fünf Jahre lang hatte hier der Schuhhof eine Filiale betrieben, davor hatte Camp David die Fläche gemietet. Als der Schuhhof sich Ende Oktober 2017 aus Görlitz zurückzog, entschloss sich Christian Rauer, die Fläche zu nutzen. Esprit sei eine sehr beliebte Marke und mittlerweile auch nicht mehr „an jeder Ecke“ zu finden. So ein großes Ladenlokal biete eine wesentlich breitere Auswahl als eine begrenzte Verkaufsfläche in einem Geschäft, das mehrere Marken anbietet. „Mehr Tiefe im Sortiment“, nennt das der Fachmann.

Auch das Modehaus Rauer hat seit vielen Jahren Esprit im Angebot. Nach Eröffnung des neuen Geschäfts wird diese Marke aber nach und nach durch andere ersetzt werden. „Der Handel verändert sich ja rasant, das ist sehr spannend“, sagt Christian Rauer. Die Markenvielfalt werde größer, die Sortimente wechselten häufiger. „Die Kundinnen und Kunden möchten nicht mehr, dass jedes Geschäft in jeder Stadt das Gleiche bietet“, sagt Christian Rauer. „Sie wollen das Gefühl haben, individuell auswählen zu können.“ So bietet das Modehaus Rauer zum Beispiel mittlerweile über 50 verschiedene Marken an.

Nebenan, im ehemaligen Schuhhof, wird zurzeit gebaut und renoviert. Grundlegende Veränderungen an tragenden Wänden erfährt der Raum nicht. „Aber wir werden hier ein Geschäft im aktuellen Esprit-Design entstehen lassen“, sagt Christian Rauer. Gediegen mit geöltem Eichenparkett soll es werden, und trotzdem modern und schick mit neuen Decken, neuer Beleuchtung und angenehmen Farben. „Einen richtig schönen Laden werden wir hier entstehen lassen“, erklärt Christian Rauer.

Dass der erfahrene Kaufmann, der insgesamt 18 Geschäfte in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt betreibt, ein Esprit-Geschäft in Görlitz eröffnet, bezeichnet sein Vertrauen in die Kaufkraft der Stadt Görlitz und ihrer polnischen Nachbarstadt. Für vier Verkäuferinnen schafft er Arbeitsplätze. „Und ich halte die Berliner Straße nach wie vor für eine Lage, die Potenzial hat.“

zur Startseite