Esprit öffnet auf der Berliner Straße Das Geschäft bietet ab Donnerstag in Görlitz auf 250 Quadratametern eine breite Auswahl an Marken an.

Ab Donnerstag kann auch hinter die Schaufenster geblickt werden. © nikolaischmidt.de

Görlitz. An diesem Donnerstag öffnet das Esprit-Geschäft auf der Berliner Straße im ehemaligen Schuhhof. Wie das Modehaus Rauer mitteilt, werden sich die Türen um 9.30 Uhr öffnen. Rauer betreibt das Geschäft mit 250 Quadratmetern als Franchise-Unternehmen für Esprit. Ziel sei es, so erklärte Christian Rauer gegenüber der SZ, eine breite Auswahl der Marke anbieten zu können. Rauer betreibt insgesamt 18 Geschäfte in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. (SZ/sb)

