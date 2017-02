Eskildsen-Gänse werden auf Vogelgrippe untersucht Ist die Vogelgrippe auch in den Bestand des Zuchtbetriebes in Königswartha eingedrungen? Das sollen Tests erweisen.

Große Wachsamkeit, aber keine Panik: So beschreibt Betriebsleiterin Andrea Lau die gegenwärtige Situation bei der Gänsezucht Eskildsen in Königswartha. Weil bei einem toten Silberreiher aus der Nähe das gefährliche Geflügelpest-Virus H5N8 nachgewiesen wurde, liegt der größte Geflügelzuchtbetrieb der Region seit Montag im Seuchensperrgebiet. Unter anderem werden die Gänse jetzt auf das Virus untersucht. Würde festgestellt, dass es in den Bestand eingedrungen ist, müssten alle Tiere getötet werden.

Auf die Zucht haben die Sperrverordnungen bisher keine Auswirkungen. Die ersten Eier sind zwar schon gelegt, sagt die Betriebsleiterin, aber die Brutzeit bei Gänsen beträgt 32 Tage. Andrea Lau hofft, dass die Restriktionen wieder aufgehoben sind, bis die ersten Gössel schlüpfen. Andernfalls dürfte sie die Tiere nicht verkaufen. Insgesamt schlüpfen bei Eskildsen in Königswartha jedes Frühjahr rund 90 000 Gänseküken. (szo)

