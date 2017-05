Eskapaden zum Männertag

Die Polizei hat für Einsätze anlässlich des Himmelfahrtstages eine ganz spezielle Bezeichnung: anlasstypisch. Dazu zählen Körperverletzungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen. Mehr als 300 Polizisten, auch von der Bundespolizei, mussten für Ordnung sorgen. So behinderte eine Gruppe von etwa 20 bis 30 Personen schon Mittags an der Schulstraße einen Ford an der Weiterfahrt. Letztlich sprang ein 28-jähriger Deutscher auf die Motorhaube. Rund 30 Leute, die mit zwei Lkw gekommen waren, wollten gegen 14.30 Uhr in der Flutrinne Technik für eine Party aufbauen. Schließlich entfernten sie sich.

An der Hansastraße pöbelte ein 31-Jähriger gegen 17 Uhr zwei Männer und eine Frau an. In der Folge warf der Betrunkene eine Flasche nach dem Trio und traf einen der Männer. Der Pöbler wurde festgenommen. Kurze Zeit später stellten Einsatzkräfte am Königsufer zwei Jugendliche (15/16), die mit zwei weiteren einen 16-Jährigen geschlagen hatten. Später am Abend fiel eine Personengruppe auf, die ständig Passanten anpöbelte. Da drei der Männer (18/19/19) dem Platzverweis nicht nachkamen, wurden sie in Gewahrsam genommen.

Ein jähes Ende fand eine nicht genehmigte Techno-Party gegen 21.15 Uhr an der Leipziger Straße durch die Polizei. Rund 300 Leute mussten gehen. (SZ/kh)

