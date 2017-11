Gerichtsbericht Eskalation am Männertag mit Fleischklopfer und Messer Ein Schellerhauer Wirt tickte aus, als er im Mai 2016 beklaut wurde. Es kam sogar zur Gewalt. Nun wurde er deshalb verurteilt.

An der Haltestelle an der B 170 soll der Männertagstross von einem Wirt aus Schellerhau wegen eines Diebstahls zur Rede gestellt worden sein. Dann eskalierte die Lage. © Egbert Kamprath

Altenberg. Die Männer grölten herum und stürmten am Himmelfahrtstag 2016 die Küche der Schellerhauer Gaststätte Bergklause. Dass dort Gäste mit verängstigten Kindern gesessen haben sollen, interessierte sie nicht. Sie hatten es auf den Wirt abgesehen, der einem ihrer Kumpel kurz zuvor an einer Bushaltestelle an der Bundesstraße 170 mit einem Fleischklopfer am Kopf verletzt haben soll. Die Situation eskalierte. Minuten später war einer der Eindringlinge verletzt.

Zunächst gab es eine Schlägerei, wobei auch die Küche verwüstet wurde. Danach rammte der 47-jährige Wirt einem Angreifer ein Messer links in den Rücken. Das vermeintliche Opfer, ein 31-jähriger Postbote aus Dresden, musste später notoperiert werden. Die Klinge hatte eine Lunge verletzt. Er überlebte die Attacke, konnte aber wochenlang nicht arbeiten. Der Gastronom musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden, er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und Prellungen.

Doch vor Gericht verantworten musste sich bislang nur er wegen der Vorfälle an jenem 5. Mai 2016. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Sie spricht von Selbstjustiz, fordert am fünften und letzten Prozesstag am Amtsgericht Dippoldiswalde eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten Haft, zudem soll der Wirt 4 000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Sie kann keine wirklichen Notwehrhandlungen erkennen, nicht bei der angeblichen Racheaktion in der Küche, und auch nicht zuvor an der Bushaltestelle.

Was war damals passiert? Die Gruppe von betrunkenen Männern war nachmittags in die Bergklause eingekehrt. Sie waren laut, tranken Alkohol und verließen das Lokal nach einer Stunde wieder. Dabei ließen sie aber Biergläser und einen Deko-Hirsch mitgehen. Als das dem Gastronomen auffiel, setzte er sich mit einem Mitarbeiter ins Auto, verfolgte sie. Den Fleischklopfer nahm er vorsichtshalber mit.

Wutentbrannt soll er die Männer dann an der Bushaltestelle zur Rede gestellt und den Deko-Hirsch zurückgefordert haben. Der Wirt sagt, er sei geschlagen und getreten worden, ehe er mit dem Holzhammer einen 39-Jährigen aus dem Männertagstross an der Schläfe traf und davonfuhr.

Der Hausmeister aus Dresden soll dabei laut einem Gutachten nicht schwer verletzt worden sein. Eine Notwehrlage habe aber ihm und seinen Kumpels zufolge nicht vorgelegen. Das sieht der Wirt anders. Der Schlag auf den Kopf war nicht gezielt, genauso wenig wie die spätere Messerattacke. Er habe sehr wohl in Notwehr gehandelt: „Was sollte ich denn tun?“

Er sehe daher nicht ein, sich bei dem 31-Jährigen zu entschuldigen. Der Postbote tritt vor Gericht als Nebenkläger auf und moniert, dass sich der Wirt bisher nicht bei ihm entschuldigt hat. Der Dresdner selbst sagt, er habe den Wirt damals wegen der Fleischklopferattacke zur Rede stellen wollen. Ja, es habe Schläge gegeben. Er habe dem Angeklagten aber schon den Rücken zugedreht, als der zugestochen habe. Also doch keine Notwehr? Das Gericht hält diese Sicht angesichts der Verletzung für wahrscheinlicher und kann aufgrund der Zeugenaussagen auch keine Notwehrsituation an der Bushaltestelle erkennen.

Es verurteilt den Mann zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung und 5 000 Euro Schmerzensgeld für den Postboten. Die Verteidigung, die Freisprüche forderte, will in Berufung gehen. Gegen die bisherigen Einstellungen der Strafverfahren gegen die damals beteiligten Männer habe sie zudem Beschwerden eingelegt.

