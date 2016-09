Esel beißt Auto

Ein McLaren 675 im traditionellen Orange besitzt eine superleichte aber offenbar nur bedingt bissfeste Carbon-Karosserie (Symbolbild). © McLaren

Im nordhessischen Städtchen Schlitz leben rund 10 000 Menschen und ein jetzt über die Landesgrenzen hinaus bekannter Esel. Überhaupt kein störrisches Tier, was der Spezies ja gerne angedichtet wird, sondern ein an seiner Umwelt durchaus interessierter Artgenosse.

Die meiste Zeit des Sommers verbringt der Esel auf seiner Wiese, umringt von sattem Grün. Tag ein und Tag aus passiert nicht wirklich viel rund um die Koppel, doch am Donnerstag ändert sich alles. Plötzlich schiebt sich ein Lustobjekt sondergleichen in den Sichtkreis des Tieres. Prall und drall taucht ein knallorangefarbenes Etwas vor ihm auf und bleibt auf der anderen Seite der Koppel stehen.

Der Esel traut seinen Augen nicht, im Angesicht der Monstermöhre wähnt er sich schon im Walhalla für Huftiere, stürmt dem Objekt der Begierde entgegen und beißt hinein. Doch was für ein Schock, denn trotz appetitlichen Glanzes lässt der Geschmack zu wünschen übrig. Weil ein so gigantisches Wurzelgemüse vielleicht andere Aromen freisetzt, nimmt der Esel einen zweiten Anlauf und rammt seine Zähne abermals beherzt in die dargebotene Speise. Aber wieder bleibt ihm das Glück eines großen Genusses verwehrt. So trabt er leicht verwirrt zurück auf seine Wiese, schwer enttäuscht vom vermeintlichen Paradies auf Erden.

Derweil nähert sich ein Mensch der knallorangefarbenen Verheißung. Die trägt den englischen Namen McLaren und gehört traditionell zu den schnellsten Sportwagen auf den Straßen der Welt. Das Modell mit der Spitzengeschwindigkeit von über 300 Stundenkilometern zieren am Heck jetzt zwei Bissbeulen. Der Besitzer des Renners verständigt die Polizei. Eine Streife rauscht heran, die Beamten nehmen den Schaden auf und vermerken lakonisch in ihrem Bericht, dass die Hintergründe der Tat noch völlig unklar seien, weil aus dem Esel nicht mehr als ein „Iah“ herauszubekommen sei.

Da die Karosserie des Rennwagens aus Karbon besteht, schätzen Besitzer und Beamte die Höhe des Schadens auf rund 30 000 Euro. Und diese empfindliche Kohlenstofffaser war es wohl auch, die dem Schlitzer von Schlitz schließlich den Appetit verdorben hat. (szo/stb)

zur Startseite