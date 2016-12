Eschers Firma hat über 400 000 Euro Schulden Am Dienstag fand in Dresden die erste Gläubigerversammlung statt. Nach einer schnellen Auszahlung sieht es derzeit aber nicht aus.

Peter Escher wollte helfen und braucht nun selbst Hilfe. © Zimmermann/MDR

Früher hat MDR-Reporter Peter Escher anderen Menschen in Not geholfen. Nun steckt der 62-Jährige selbst in der Klemme. Mehr als 400 000 Euro soll die „Escher hilft GmbH“ Banken und Firmen schulden, wie die SZ von der Gläubigersammlung am Dienstag erfuhr. Escher hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr zusammen mit Rechtsanwalt Frank Hannig gegründet, um Menschen über das Internet zu beraten, wenn diese etwa in Abzockfallen getappt waren. Dann sollen allerdings die Kosten aus dem Ruder gelaufen sein. Im August stellte Escher schließlich den Insolvenzantrag für die Firma.

Einen Vergleich, wonach die Gläubiger 10 000 Euro bekommen hätten, lehnten die Stimmberechtigten am Dienstag ab. Mehr als 100 000 Euro soll die „Escher hilft GmbH“ einer sächsischen Bank schulden. Aber auch Medienagenturen gehören zum Kreis derjenigen, die Geld für vorangegangene Leistungen beanspruchen.

Nach einer schnellen Lösung sieht es derzeit nicht aus. Erst für Mitte Juni ist die nächste Gläubigerversammlung geplant. Escher selbst war am Dienstag nicht im Gericht. Bekannt wurde der in Weißwasser geborene Moderator nach der Wende mit der Ratgebersendung „Escher“, die von 1995 bis Ende 2013 im MDR lief. Zuvor war er auch Sprecher im DDR-Rundfunk. (SZ)

