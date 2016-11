Eschers Anwalt soll Facebook-Seite aufgeben Der Rechtsstreit zwischen dem Fernsehmann Peter Escher und seinem Ex-Geschäftspartner ist entschieden. Vorläufig.

Eigentlich wollen sie anderen zu ihrem Recht verhelfen, jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig – der bekannte Fernsehmann Peter Escher (62) und Rechtsanwalt Frank Hannig. Das Tuch zwischen den beiden ehemaligen Geschäftspartnern ist zerschnitten, seitdem Escher im August Insolvenz der gemeinsamen Firma beantragt hatte. 2015 hatten sie die „Escher hilft GmbH“ gegründet. Mit Eschers gutem Namen und Hannigs juristischem Sachverstand wollten sie sich Menschen in Not annehmen, sie beraten und über die Fälle berichten. Als MDR-Reporter hatte Escher damit („Escher hilft“) großen Erfolg, der nun auf anderen Kanälen im Internet und auf eigene Rechnung fortgesetzt werden sollte.

Doch der Plan ging schief. Die Kosten sollen aus dem Ruder gelaufen sein. Kurz: Die beiden Experten für menschliche Schicksale gingen ab August getrennte Wege, um ihr „Projekt“ weiterzuverfolgen. Diese Wege führten sie nun vor das Landgericht Dresden. Escher hatte die von Hannig geführte „DRG Dresdner Ratgeber Gesellschaft mbH“ auf Unterlassung verklagt. Die Firma soll die Facebook-Fan-Seite „Peter Escher“ gekapert haben, wie der Fernsehmann es nannte, nicht ganz ohne Theatralik. Rund 950 „Likes“, also Abonnenten der Seite, wanderten so ins Hannig-Lager. Dort sei die Seite in „ExperteHilft.de“ umbenannt worden und diene nun dazu, Inhalte der DRG zu veröffentlichen. Escher machte nun die Namensrechte an seiner Seite und eine wettbewerbswidrige Verwendung geltend.

Die DRG-Anwälte hatten bei einem ersten Treffen vor Gericht Anfang November keine guten Karten. Sie konnten – oder wollten – im Prozess gegenüber Zivilrichterin Heike Kremsz nicht einmal sagen, wer die alte Escher-Seite unter der neuen Flagge betreibt. Da sich die Parteien weder in dem Gütetermin noch außergerichtlich einigen konnten, hat Richterin Kremsz nun entschieden. Sie untersagte der DRG, die Facebook-Seite mit den alten Escher-Likes weiter zu betreiben. Was Escher „kapern“ bezeichnete, nannte die Richterin eine „irreführende geschäftliche Handlung“. Nutzer der Escher-Seite würden aktuell jedenfalls in die Irre geführt, wenn sie bei „ExperteHilft“ landen. Anwalt Hannig, der Interesse an einer gütlichen Einigung haben soll, kann die Entscheidung anfechten. (SZ/lex)

